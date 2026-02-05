Posible salida de Tianqi de SQM golpea con fuerza a la minera en la bolsa

La noticia en torno a la posible salida de la minera china Tianqi Lithium de SQM produjo un fuerte retroceso este miércoles 4 de febrero en la acción de la empresa y, además, arrastró a la bolsa de Santiago. El IPSA cedía 2,12% hasta los 11.363,75 puntos, dado el peso que tiene la chilena en el selectivo.

Así, los títulos serie B de SQM se desplomaban en torno a 5,5%, convirtiéndose en la acción más castigada del IPSA en la jornada y liderando las pérdidas.

Tianqi remitió un comunicado a la Bolsa de Hong Kong donde explica que se desprenderá “en el momento oportuno” de una participación del 1,25% valorada en US$206 millones, que corresponden a 3,57 millones de acciones de clase A de SQM.

Los títulos de la minera asiática cayeron un 1,4% en Shenzhen y su cotización se suspendió en Hong Kong, donde el regulador solicitó información adicional después de anunciar la venta de acciones y bonos convertibles.

El anuncio de la empresa china se da después de argumentar que la asociación propuesta entre SQM y Codelco debía someterse a votación de los accionistas, pero que luego la Corte Suprema rechazó su recurso el mes pasado.

La disputa por el acuerdo con Codelco se remonta a 2018, cuando las autoridades antimonopolio chilenas impusieron restricciones a la junta directiva y al gobierno corporativo de SQM para permitir la inversión inicial de US$4.100 millones.

Según la compañía china, la venta de una parte de su participación en SQM ayudaría a proporcionar fondos para las operaciones actuales y futuras y tendría un impacto positivo en su situación financiera.