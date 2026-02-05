Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de Mayo de 2026


Posible salida de Tianqi de SQM golpea con fuerza a la minera en la bolsa

La minera china Tianqi Lithium anunció que estudia reducir su participación en SQM e incluso analiza una salida completa de la compañía. Lo anterior, tras su limitación de influir en la creación de la alianza del litio con Codelco.

La minera china Tianqi Lithium anunció que estudia reducir su participación en SQM e incluso analiza una salida completa de la compañía. Lo anterior, tras su limitación de influir en la creación de la alianza del litio con Codelco.

Nacional

La noticia en torno a la posible salida de la minera china Tianqi Lithium de SQM produjo un fuerte retroceso este miércoles 4 de febrero en la acción de la empresa y, además, arrastró a la bolsa de Santiago. El IPSA cedía 2,12% hasta los 11.363,75 puntos, dado el peso que tiene la chilena en el selectivo.

Así, los títulos serie B de SQM se desplomaban en torno a 5,5%, convirtiéndose en la acción más castigada del IPSA en la jornada y liderando las pérdidas.

Tianqi remitió un comunicado a la Bolsa de Hong Kong donde explica que se desprenderá “en el momento oportuno” de una participación del 1,25% valorada en US$206 millones, que corresponden a 3,57 millones de acciones de clase A de SQM.

Los títulos de la minera asiática cayeron un 1,4% en Shenzhen y su cotización se suspendió en Hong Kong, donde el regulador solicitó información adicional después de anunciar la venta de acciones y bonos convertibles.

El anuncio de la empresa china se da después de argumentar que la asociación propuesta entre SQM y Codelco debía someterse a votación de los accionistas, pero que luego la Corte Suprema rechazó su recurso el mes pasado.

La disputa por el acuerdo con Codelco se remonta a 2018, cuando las autoridades antimonopolio chilenas impusieron restricciones a la junta directiva y al gobierno corporativo de SQM para permitir la inversión inicial de US$4.100 millones.

Según la compañía china, la venta de una parte de su participación en SQM ayudaría a proporcionar fondos para las operaciones actuales y futuras y tendría un impacto positivo en su situación financiera.

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