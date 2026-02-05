¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpista?, se pregunta HRW

“El orden internacional basado en normas está siendo destruido y amenaza con arrastrar consigo la estructura sobre la cual se apoyan los defensores de los derechos humanos para hacer avanzar los estándares y proteger las libertades”, alerta el director de HRW, Philippe Bolopion, en el informe 2026. Para contrarrestar esta tendencia, añade, “los gobiernos que aún valoran los derechos deberían formar, junto con los movimientos sociales, la sociedad civil y las instituciones internacionales, una alianza estratégica para oponerse a ello”.

Frente a “superpotencias agresivas y contrarias a los derechos humanos”, principalmente bajo el impulso del presidente estadounidense Donald Trump, el nuevo director de Human Rights Watch aboga por la conformación de una alianza de “potencias medias” comprometidas con valores democráticos.

“Con el primer año del segundo mandato de Trump en el poder, la historia se acelera en el mal sentido. Todos los logros y avances conquistados con gran esfuerzo durante las últimas décadas están hoy amenazados”, afirma Bolopion en una entrevista con la AFP, con motivo de la publicación del informe anual de la organización.

“La administración Trump ataca el movimiento de los derechos humanos, pero también Rusia y China”, sostiene el directivo de la ONG. Pese a sus rivalidades estratégicas, estos países serían “casi aliados de conveniencia para socavar, minar y debilitar un sistema de derechos que limita su poder”.

Estados Unidos, deriva autoritaria

El informe pone especial énfasis en la deriva autoritaria de Estados Unidos. HRW señala “la designación de chivos expiatorios raciales y étnicos por parte de la administración, el despliegue interno de la Guardia Nacional”, así como “los repetidos actos de represalia contra enemigos políticos percibidos y exfuncionarios ahora críticos, y el intento de extender los poderes coercitivos del Ejecutivo para neutralizar los equilibrios democráticos”.

Una tendencia que, según la organización, también tiene reflejo en América Latina. En entrevista con RFI, Bruno Stagno, director de Defensa de Derechos Humanos de Human Rights Watch, evocó “los graves ataques y violaciones” cometidos por la administración de Nayib Bukele en El Salvador, en particular en la prisión denominada de “alta seguridad”.

“La realidad allí es muy distinta a la imagen edulcorada que presenta el presidente Bukele. En esa cárcel se cometen graves violaciones a los derechos humanos. Además, El Salvador sigue bajo un estado de excepción que se anunció como una medida temporal, de apenas un mes, y que se ha prolongado indefinidamente”, subrayó.

Para Stagno, en el último año se ha producido “una franca aceleración” hacia el autoritarismo. “A medida que Estados Unidos —y la administración Trump en particular— ha dado nuevas alas a gobiernos y partidos que buscan destruir la democracia desde dentro, se consolidan regímenes cada vez más iliberales, con la consiguiente pérdida de derechos fundamentales”, concluyó.

Stagno también denunció “un silencio cómplice por parte de muchos gobiernos de la región”, que calificó de “muy desafortunado”. A su juicio, esta actitud obedece al temor a las represalias de Washington. “Evidentemente están pensando en las consecuencias que podría tener cualquier manifestación pública contra las acciones de la administración Trump”, explicó.

Por ello, consideró clave que países como Brasil, México y otros logren coordinarse y alzar la voz de forma conjunta. “Solo así podrá haber una respuesta más concertada y contundente. La fuerza del número permitiría evitar que un solo gobierno sea señalado como discordante por la administración Trump”, concluyó.