Vence el Nuevo START, el último acuerdo nuclear entre Rusia y Estados Unidos

“El fin de este tratado llega en el peor momento posible: el riesgo de un uso de armas nucleares es hoy el más alto de las últimas décadas”. Con esas palabras, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre el término del Nuevo STAR, el acuerdo nuclear entre Rusia y Estados Unidos que venció el pasado miércoles 4 de febrero.

Con la expiración del acuerdo, ambos países dejan de estar sujetos a restricciones sobre el número de ojivas nucleares desplegadas y los sistemas de lanzamiento. Para Guterres, se trata de “un momento crítico para la paz y la seguridad mundial”, por lo que instó a Washington y Moscú a negociar “un nuevo marco que sustituya al actual”.

Desde Moscú, el Kremlin expresó su pesar por el final del tratado. “Lo consideramos un hecho negativo y lamentamos que haya ocurrido”, señaló el portavoz presidencial, Dmitri Peskov. En septiembre del año pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, había planteado la posibilidad de extender el acuerdo por un año. La propuesta fue recibida favorablemente por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, aunque nunca se formalizó por escrito.

En conversación con nuestro medio asociado Radio Francia Internacional (RFI), Enrique Ayala, general de brigada retirado y analista de la Fundación Alternativas, explicó que el tratado ya no podía renovarse formalmente. “El Nuevo START solo contemplaba una única prórroga de cinco años, que se aplicó en 2021. Firmado en 2010 y en vigor desde 2011, la única alternativa posible era un acuerdo informal para mantener los límites o la negociación de un nuevo tratado”, detalló.

El acuerdo establecía un máximo de 800 misiles intercontinentales y mil 550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por cada país, lo que representaba una reducción cercana al 30% respecto a los límites fijados en 2002.

¿Riesgo de una nueva carrera nuclear?

La desaparición de un marco regulador plantea el temor a una posible expansión sin control de los arsenales nucleares. Sin embargo, los especialistas consideran improbable un aumento inmediato. “Desde un punto de vista teórico, las dos potencias podrían incrementar sus armas, pero lo más razonable es que mantengan los niveles actuales, que ya garantizan ampliamente la disuasión”, señaló Ayala.

El Nuevo START también incluía mecanismos de verificación e inspección, aunque estos dejaron de aplicarse en 2023 debido a la guerra en Ucrania. “Rusia suspendió el tratado a raíz del conflicto y, como respuesta, Estados Unidos retiró los visados a los inspectores rusos. En la práctica, el acuerdo ya estaba parcialmente paralizado”, añadió el analista.

Ante este escenario, Francia —la única potencia nuclear de la Unión Europea— ha pedido a Estados Unidos, Rusia y China que trabajen en un nuevo sistema internacional de control de armamentos. Incluso el papa León XIV se ha pronunciado al respecto, llamando a “no abandonar este instrumento sin intentar asegurarle una continuidad concreta y eficaz”.