Avanza la ley de amnistía que abarca las casi tres décadas del chavismo en el poder

Durante la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, diputados oficialistas y opositores coincidieron en que la iniciativa busca impulsar la reconciliación nacional, garantizar estándares internacionales y abrir una nueva etapa política en el país tras la extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

”Nosotros pedimos perdón, y tenemos que perdonar también (…) Pedimos perdón porque a mí no me gustan los presos”, aseguró el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante una sesión en la que los diputados llamaron a la reconciliación.

Jorge Rodríguez ha pedido perdón en nombre del chavismo, durante la primera discusión de un proyecto de ley de amnistía que ha sido aprobado por unanimidad en el parlamento venezolano. Agregó el presidente de la Asamblea Nacional que las consultas deben hacerse con celeridad para llegar a una aprobación definitiva en el corto plazo.

La propuesta fue presentada por el diputado del chavismo Jorge Arreaza, quien abogó por el “reconocimiento de las partes” pero afirmó que no se trata de una señal de debilidad del oficialismo, ni tampoco una carta blanca para la impunidad.

Diputados opositores llamaron a incluir derogatorias a las leyes contra el odio y demás instrumentos que hayan sido usados para la represión política.

El proyecto de ley de amnistía avanzó en esa primera discusión sin que todavía se conozca su articulado. Tan solo se hizo público una exposición de motivos donde se admite que desde 1999 ha habido persecución por razones políticas.

Organizaciones de derechos humanos como Provea o Justicia Encuentro y Perdón hicieron llamados a que la discusión sea transparente y que se dé a conocer el contenido del proyecto legal. Pero el texto nadie lo conoce completo todavía. Incluso a la hora de la discusión parlamentaria, hubo diputados que no habían tenido oportunidad de leerlo.

La iniciativa de una amnistía general fue anunciada hace una semana por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, como parte del “nuevo momento político” que ha afirmado vive el país tras la captura de Nicolás Maduro en un ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.