Axel Callís: “Un gobierno que no tiene relación con los partidos va a fracasar en el Senado y en la Cámara”

El sociólogo, director de Tu Influyes y académico de la Universidad Central, Axel Callís, entregó un análisis crítico sobre la reciente gira europea del presidente electo y el proceso de instalación del próximo gobierno, advirtiendo que las decisiones adoptadas hasta ahora responden más a la intuición que a un diseño político o estratégico tradicional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Callís planteó que desde el anuncio del gabinete hasta la agenda internacional se observa un estilo poco convencional, pues rompe con los parámetros históricos de la política chilena. “Tenemos que deshacernos un poco de los parámetros que teníamos antes y empezar a ver decisiones que son bien intuitivas”, afirmó, subrayando que no se trata necesariamente de improvisaciones, pero sí de resoluciones alejadas de las reglas clásicas de planificación estatal.

Sobre la gira por Europa, el sociólogo relativizó la idea de que exista una estrategia diplomática profunda detrás de los encuentros sostenidos. “Buscarle un marco teórico a elementos y decisiones que no tienen marco teórico es perder el tiempo”, sostuvo, agregando que el criterio habría sido más bien práctico: “Vamos a ir donde ya hemos ido, donde nos conocen, donde nos van a tratar bien”.

En esa línea, describió la visita como un “timbraje ideológico”, más que como una señal de política exterior de largo plazo. “Es como decir: vamos donde conocemos gente. Así de sencillo”, explicó, descartando lecturas excesivamente sofisticadas sobre los gestos hacia determinados líderes europeos.

Callís contextualizó este escenario en medio de un reordenamiento del sistema internacional, marcado por cambios en las relaciones entre Estados Unidos, Rusia, Europa y otros actores globales. A su juicio, ese nuevo escenario debilita los marcos tradicionales con los que se solía evaluar la política exterior chilena. “Todos los parámetros por los cuales hemos hecho las relaciones internacionales están en un minuto de cuestionamiento”, indicó.

En el plano interno, el director de Tu Influyes expresó dudas respecto del concepto de “gobierno de emergencia” instalado desde el comando presidencial. Si bien reconoció su eficacia comunicacional, advirtió que carece de una bajada concreta. “Tiene poco sustento en términos de acciones concretas”, señaló, cuestionando que no se conozcan con claridad los objetivos, las actividades ni los mecanismos de medición del antes y el después de esa supuesta emergencia. “Hay eslóganes que se lanzan, pero eso no necesariamente tiene un correlato con la planificación”, agregó.

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la escasa presencia de los partidos políticos en el diseño del nuevo gobierno. Según Callis, los partidos “están absolutamente ausentes”, lo que podría generar serias dificultades tanto en la gestión como en la relación con el Congreso. “Un gobierno que no tiene relación con los partidos políticos es un gobierno que va a fracasar en el Senado y en la Cámara”, advirtió.

Asimismo, alertó sobre los problemas que pueden enfrentar los independientes sin experiencia política al asumir cargos de alta responsabilidad en el Estado. “Las culturas ministeriales son políticas y operan transversalmente”, explicó, subrayando que llegar sin redes ni conocimiento del funcionamiento público puede afectar gravemente la gestión. “Si llegan un ministro y subsecretarios que no conocen a nadie, obviamente les va a costar mucho más”, afirmó.

Callís profundizó además en la diferencia entre el mundo privado y el sector público, señalando que el principal obstáculo para muchos independientes es la lógica de funcionamiento del Estado. “En el mundo privado uno da órdenes; en el mundo público hay que convencer”, dijo, enfatizando que la gestión pública depende de acuerdos, persuasión y articulación con múltiples actores, más que de jerarquías formales.

Finalmente, el sociólogo reconoció que el escenario que se abre genera más interrogantes que certezas. “Para mí es un misterio cómo se va a gobernar, lo digo en serio”, afirmó, adelantando que la nómina de subsecretarios podría confirmar esta tendencia hacia un modelo de conducción intuitiva más que estratégica. “Vamos a tener que acostumbrarnos a eso”, concluyó.