"Botón Rojo": CONAF refuerzan monitoreo ante riesgo de incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) alertó a la población por un significativo aumento del riesgo de incendios forestales que alcanzará su punto más crítico durante este fin de semana, especialmente el sábado 7 de febrero, jornada en la que cerca de 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas estarán bajo condiciones de alto peligro.

La advertencia se basa en el análisis del “Botón Rojo”, herramienta desarrollada por CONAF que permite identificar los territorios con mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales, considerando variables meteorológicas y condiciones del entorno. Según el organismo, la situación se concentrará principalmente en la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el detalle entregado, el viernes 6 de febrero se registrará un aumento importante del riesgo en la zona central, especialmente en las regiones de O’Higgins y Metropolitana, con 36 comunas afectadas. Entre las zonas que requerirán mayor atención se encuentran Santa Cruz, Melipilla, Paine, Lonquimay y sectores del valle interior.

El sábado 7 de febrero será el día más complejo, con casi 100 comunas bajo alerta en las regiones del Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía. Para el domingo 8, si bien el riesgo disminuirá respecto de la jornada anterior, se mantendrán condiciones adversas principalmente en Maule y O’Higgins.

En tanto, para el lunes 9 de febrero se proyecta un descenso marcado del riesgo, aunque persistirán zonas que requerirán monitoreo en la Región Metropolitana y O’Higgins. Desde CONAF recalcaron que estas condiciones exigen una conducta preventiva estricta por parte de la ciudadanía.

El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, hizo un llamado a la responsabilidad, recordando que el 99,7% de los incendios forestales en Chile son provocados por acción humana. “No encienda fuego al aire libre, no queme basura en zonas rurales y extreme los cuidados en estos días de mayor riesgo. La prevención depende de cada uno de nosotros”, señaló.

Finalmente, la entidad reiteró que ante la detección de un incendio forestal se debe llamar de inmediato al 130 de CONAF, informar la ubicación exacta del foco, no intentar combatir el fuego por cuenta propia y evacuar siguiendo las instrucciones de las autoridades.