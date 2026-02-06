Cambio de gobierno: Orellana y Marín se reúnen en medio de críticas y debate por la agenda de género

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo este viernes 6 de febrero su primera reunión presencial con quien asumirá la cartera en el próximo gobierno, Judith Marín, en el marco del traspaso de mando desde la administración del Presidente Gabriel Boric a la del presidente electo José Antonio Kast.

El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por cuestionamientos desde sectores del oficialismo y del movimiento feminista al perfil de la ministra designada, principalmente por su postura contraria al aborto y otras definiciones valóricas. Frente a ese escenario, Orellana ha evitado emitir juicios políticos y optado por relevar la experiencia municipal de su sucesora.

Tras la reunión, la ministra saliente señaló que uno de los focos centrales del encuentro fue la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, advirtiendo que se trata de un proceso que aún tiene etapas pendientes. En ese sentido, recalcó que corresponderá a la próxima administración liderar el fortalecimiento de la atención a mujeres que viven situaciones de violencia.

Aunque Orellana no emitió más declaraciones, en relación con la continuidad de las políticas públicas del ministerio, subrayó que existen compromisos que trascienden a los cambios de gobierno. “Hay cosas que, independiente de lo que uno opine, hay que hacer, porque son materias de ley. La ley no es una opción”, afirmó hace unos días en entrevista con otro medio de comunicación, añadiendo que es deseable mantener aquellos proyectos que cuenten con amplios consensos.

Desde el equipo entrante, Judith Marín valoró el encuentro y agradeció el recibimiento, señalando que permitió conocer el estado actual del ministerio tanto en materias administrativas y legislativas como en los programas de apoyo a las mujeres. “Para nosotros eso es sumamente relevante”, indicó.

En cuanto a las prioridades de su futura gestión, Marín señaló que el eje estará puesto en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, junto con avanzar en políticas públicas de seguridad, impulso económico y empleo femenino. En ese marco, mencionó las altas cifras de desempleo de los últimos 15 años y la necesidad de mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Consultada por las controversias en torno al aborto y a las críticas a su nombramiento, la ministra designada evitó profundizar y fue enfática en señalar que su gestión comenzará formalmente el 11 de marzo. “Desde esa fecha podrán evaluar nuestro trabajo”, sostuvo.