Delegado Durán e intervención en Meiggs: “Esperamos que la nueva gestión de continuidad a estos desafíos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió a la tercera etapa del Plan de Recuperación del Barrio Meiggs y los incidentes registrados en el Estadio Nacional durante el partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile.

Respecto a la situación del Barrio Meiggs, la autoridad regional aseguró que en el perímetro recién intervenido se está “haciendo retiro de escombros, limpieza de la zona y retiro de cables que estaban en condiciones irregulares o cámaras en condición irregular. Esto, además del monitoreo de los comerciantes establecidos, porque (…) necesitamos asegurar que cumpla con la normativa en materia de impuestos y de importación de productos, que no sean falsificados; también en materia de contratos laborales, etcétera. Y hemos seguido con esa etapa”.

Si bien Durán afirmó que la decisión final es del Municipio de Santiago, adelantó que esperan “mañana o con toda seguridad a más tardar el lunes en la mañana tener completamente abierto al público, con todos los locales comerciales funcionando con un control regulado del espacio a través de la presencia de seguridad municipal en los portones que se han instalado”.

Sobre la posibilidad de que vuelvan los toldos azules o que el proceso no sea eficaz a largo plazo, el delegado respondió: “No creo que vaya a ocurrir eso por varias razones. La primera es que la estrategia que implementamos en esta oportunidad es distinta”.

La autoridad explicó que “cuando tienes 5 mil toldos y una situación gravemente compleja desde el punto de vista de su dinámica interior, personas cuidando durante la noche, uso de armas de fuego o armas blancas, en fin, es muy difícil entrar e ir recuperando. Pero una vez recuperado, la dificultad es de quien podría intentar instalarse de nuevo (…). Eso va a suponer una intervención inmediata de las policías”.

Cabe destacar que todavía falta una cuarta etapa del plan ideado por las autoridades. En línea con lo anterior, Durán aseguró que “se irá retirando progresivamente la presencia policial, pero se va a mantener un servicio mínimo. Siempre se va a mantener presencia de funcionarios municipales y también hay un reconocimiento y una colaboración del comerciante establecido, de manera que no creo que sea posible imaginar que vuelvan a instalarse estos toldos azules”.

Sobre la posibilidad de que se instalen en otros barrios, el delegado reconoció que es un escenario presumible. Es por eso que se están realizando trabajos para evitarlo: “Vamos a mantener un monitoreo en las inmediaciones. Seguimos trabajando con monitoreo con drones, patrullajes preventivos, etcétera, pero también estamos mirando lo que pasa en otras zonas de la ciudad de manera de minimizar la posibilidad de que se produzca esa instalación”, dijo en primera instancia.

En segundo lugar, indicó que la persecución de quienes funcionan como proveedores también es clave porque corresponde a economías ilícitas. “Estamos trabajando con Servicio de Impuestos Internos (SII), con Aduanas (…) y ya hemos presentado querellas a través del SII por varios miles de millones de pesos. Esto se va a seguir haciendo de manera de cortar la cadena de suministro y, por supuesto, de enfrentar con fuerza estas economías ilícitas”.

“Es decir, vamos a trabajar por etapas, pero también por capas: toldos azules, locatarios, bodegas, importadores, en cada uno de los eslabones de esta cadena, en que múltiples actores finalmente eran parte de estas economías ilegales”, finalizó la autoridad.

Respecto a la etapa 4 del plan de recuperación, que es la siguiente y última, el delegado Durán aseguró que es “perfectamente posible. Hemos tomado una decisión con mucha firmeza, queremos efectivamente entregar a la ciudadanía, y al comercio regular en el marco del trabajo conjunto con el Municipio, toda la gran manzana del barrio Meiggs. Y esto supone que en una planificación que estamos llevando adelante podamos culminar las calles que faltan”.

Mirando a la próxima administración, la autoridad regional aseguró que espera se le de continuidad a esta política. “Una vez que nombren al nuevo delegado o delegada presidencial, por supuesto vamos a reunirnos y tenemos que hacer una entrega formal de toda la gestión que realizamos. Claro que compartiremos la metodología, la sistematización que hemos hecho de la recuperación de estos barrios estratégicos y de otros temas que son especialmente relevantes en materia de fútbol, de emergencia, de funerales de riesgo. Múltiples tareas que son propias de la delegación presidencial, de manera que efectivamente podamos darle continuidad y que esto signifique contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Región Metropolitana”.

“Adicionalmente, el esfuerzo que se ha hecho en Meiggs y en otros lugares de la ciudad, como Franklin o la zona de los terminales, puede contribuir a replicar la experiencia en otros barrios donde ya estamos trabajando, como el sector de La Vega o el de los mercados, de Mapocho La Chimba. Esperamos seguir trabajando colaborativamente y que la nueva gestión de continuidad a estos desafíos, porque de lo que se trata es de generar políticas públicas permanentes”, continuó el delegado.

Incidentes en el Estadio Nacional

Respecto a los incidentes que se registraron en el partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile en el Estadio Nacional, el delegado explicó que hubo una amenaza de barristas de impedir la realización del partido y, por lo tanto, se recalificó el mismo de B a A.

“Esto significó más dotación policial, más guardias privados, más detectores de metales, mejorar e incrementar las condiciones de seguridad. En ese sentido, creo que actuamos de manera oportuna. Lo segundo que creo que es una buena noticia es que a pesar de lo grave, inaceptable, lamentable de estos hechos, tenemos del orden de 30 personas perfectamente identificadas”, dijo.

“Esas personas no van a poder volver a entrar al estadio en virtud de la aplicación del artículo 102. Por muchos años, probablemente de por vida, no van a ingresar al estadio, y eso es una buena noticia para el fútbol. Adicionalmente, algunos de ellos incluso pueden recibir sanciones penales gravísimas, porque ese registro incluye la identificación de la comisión de delitos más complejos. Porque lo que queremos que sepan es que quien cometa incidentes de esta naturaleza no les va a salir gratis”, enfatizó Durán.