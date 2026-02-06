El Proyecto de Ley Ruby: la necesidad de una normativa protectora de los animales de compañía en casos de violencia intrafamiliar

En enero de 2025 en el Reino Unido, Christina Warner, una destacada abogada con amplia experiencia en casos de violencia doméstica, introdujo al mundo el Proyecto de Ley Ruby, una iniciativa que busca introducir cambios en la Ley de Derecho Familia y en la Ley de Abuso Doméstico, con el objeto de extender su protección a los animales de compañía que forman parte del núcleo familiar.

Los vínculos entre violencia intrafamiliar o doméstica y maltrato animal son de amplio conocimiento y son numerosos los estudios que los respaldan. En 2017, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Windsor concluyó que el 89% de mujeres víctimas de abuso doméstico reportaron amenazas y maltratos a sus mascotas por parte de su abusador. Otro estudio de 1998 que recopiló estadísticas sobre refugios de acogida a víctimas de violencia intrafamiliar, concluyó que el 71% de las mujeres vivían con animales reportaron abusos, amenazas e incluso asesinatos cometidos por parte de su abusador a sus compañeros animales.

Además, el 32% de las madres residentes en dichos refugios, denunciaron que al menos uno de sus hijos ha maltratado o dado muerte al animal que es parte de la familia. Esto último resulta particularmente preocupante, ya que alimenta el círculo eterno del maltrato en el que la víctima se torna perpetua.

Si bien, estos datos fueron extraídos de estudios llevados a cabo en países extranjeros, la violencia intrafamiliar o doméstica es un fenómeno que afecta a todo el mundo, incluyendo a nuestro país.

En Chile, la Constitución Política de la República consolida a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, estableciendo además un mandato explícito dirigido al Estado para dar protección a la población y a la familia, concepto que hoy en día se hace imposible de entender sin incluir a los animales que viven con nosotros, nuestras “mascotas”, lo cual ha ya ha sido objeto de discusión a propósito del Proyecto de Ley Duque, y del Proyecto de Ley de Tenencia Compartida de Mascotas.

Si bien los animales cuentan con normas protectoras de su bienestar, están desprovistos de protección como parte integral de la familia multiespecie, ya que se encuentran ausentes de mención en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Ello conlleva al hecho de que todo maltrato o abuso ejercido en contra de aquéllos, no daría lugar a las sanciones y medidas accesorias establecidas en favor de las víctimas, dejando un grave vacío legal que afecta a la familia entera. Por otro lado, al no existir refugios o residencias temporales para víctimas de violencia intrafamiliar que acogen animales como perros y gatos, muchas veces las víctimas humanas deciden quedarse a merced del abusador y evitar buscar refugio en dichos hogares de acogida.

En Reino Unido, la Ley Ruby pretende salvaguardar estas situaciones que la ley británica, al igual que la nuestra, omite. De esta modo, esta iniciativa propone numerosas reformas a la Ley de Derecho de Familia y a la Ley de Violencia Doméstica, con el objeto de ampliar su protección a los animales de compañía víctimas de violencia doméstica, tales como: extender el ámbito de protección de órdenes de alejamiento en contra de abusador para incluir a los animales del hogar, incluir explícitamente a los animales como sujetos de protección en la Ley de Violencia Doméstica, establecer mecanismos legales para garantizar la seguridad de los animales de compañía en situaciones de violencia doméstica, reconocer a las mascotas como elementos de coerción y control utilizados por el abusador, entre otras.

No obstante contar con el importante patrocinio de diversas organizaciones de bienestar animal, como la RSPCA, Blue Cross, etc y del Green Party de Irlanda del Norte (Partido Verde Ecologista), la Ley Ruby aún lucha con obtener un apoyo significativo de los principales actores políticos del Reino Unido, lo que resulta crucial en su camino a convertirse en ley.

Lamentablemente, la violencia intrafamiliar es una situación que no parece extinguirse, y depende de nosotros y de nuestros líderes garantizar el acceso a mecanismos de protección eficientes que garanticen el bienestar y seguridad de todas las víctimas de este tipo de abuso. De este modo, resulta de suma urgencia contar con normas como la Ley Ruby, no sólo en el Reino Unido, sino que, en todo el mundo, incluyendo Chile.

Al fin y al cabo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y los animales que viven en nuestros hogares son indiscutiblemente parte de ella.

Tania Jofré Pérez, Fundación Justicia Interespecie.