"Ese amor que me ha ayudado a salir adelante": Angelo Pierattini reaparece con emotivo mensaje de agradecimiento tras su recuperación

Más de un mes después del grave accidente automovilístico que lo mantuvo en estado crítico, el músico chileno Angelo Pierattini reapareció públicamente este jueves a través de un video en redes sociales, donde agradeció el apoyo recibido durante su proceso de recuperación.

El artista habló por primera vez desde el choque ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2025 en la Ruta 68, siniestro que obligó a los equipos médicos a inducirlo a coma debido a una fractura craneal y diversas lesiones de gravedad que comprometieron, además, su capacidad respiratoria.

En el registro audiovisual, Pierattini se dirigió directamente a sus seguidores, familiares y cercanos para expresar su gratitud. “Les quiero agradecer desde el corazón, desde lo más profundo de mi corazón, ese cariño tan intenso, ese amor, que me ha ayudado un montón a salir adelante”, señaló visiblemente emocionado.

Pese a la evolución favorable de su estado de salud, el músico fue enfático en aclarar que su retorno a los escenarios no será inmediato. “Esto no quiere decir que mañana nos vamos a ver en algún escenario, sino que van a pasar varios meses”, advirtió, subrayando que su recuperación aún requiere tiempo y cuidados.

En la descripción que acompañó el video, el compositor extendió sus agradecimientos a colegas del mundo musical, amistades, familiares y seguidores que se mantuvieron atentos a su evolución, cerrando el mensaje con una breve despedida: “Besos, abrazos, los quiero”.

El accidente que originó su hospitalización ocurrió cuando el vehículo que conducía fue impactado en la Ruta 68. Tras su ingreso de urgencia, los equipos médicos determinaron inducirlo a coma producto de la inflamación cerebral causada por la fractura craneal, además de múltiples costillas fracturadas que afectaron el funcionamiento de sus pulmones.

La reaparición de Pierattini generó una inmediata reacción en redes sociales, donde músicos y figuras del ámbito cultural celebraron su recuperación. Entre los mensajes destacados estuvieron los de Ana Tijoux, Juan Gronemeyer y David Eidelstein, a los que se sumó Nano Stern con un emotivo saludo: “Te amamos. No sabes la alegría de verte bien”.