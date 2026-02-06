Familia y excolaboradores conmemoran en Lago Ranco segundo aniversario de la muerte de Sebastián Piñera

Familiares, excolaboradores y autoridades locales conmemoraron este viernes 6 de febrero en Lago Ranco, Región de Los Ríos, el segundo aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera Echenique. La ceremonia, que incluyó una misa y el descubrimiento de una placa conmemorativa, se realizó en el Muelle Ñirivilo, el mismo lugar donde fue rescatado el cuerpo del exmandatario tras el accidente de helicóptero que costó su vida el 6 de febrero de 2024.

La actividad fue encabezada por la viuda de Piñera, Cecilia Morel, junto a sus hijos, nietos y hermanos, quienes recordaron al ex jefe de Estado en distintos momentos de su trayectoria pública y personal. Las palabras estuvieron a cargo de Morel y algunos de los familiares, destacando la permanencia de su figura en el recuerdo de quienes lo conocieron y valoraron su legado.

Tras la misa, se procedió a descubrir una placa conmemorativa instalada a orillas del lago, en un acto cargado de simbolismo para quienes participaron. En ella fue inscrita una frase pronunciada por Piñera en 2023 sobre la importancia de un Chile unido, en que todos puedan desarrollar sus proyectos y vivir en paz, reflejando así parte de sus ideales y visión para el país.

“Sueño con un Chile más unido, en que todos nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos; un Chile más libre, más próspero, sin violencia y en paz. Sueño con un Chile en que todos sus hijos puedan desarrollar los talentos que Dios les dio, realizar sus proyectos y alcanzar sus sueños, un Chile donde todos podamos vivir plenos y felices junto a nuestros seres queridos. Si podemos soñarlo, podemos hacerlo”, versa el escrito.

Al respecto, Morel expresó que “es un homenaje más que también habla de lo importante que él fue, del legado que dejó. Y que es algo que los chilenos y las chilenas valoran en todos los lugares. Entonces eso también nos ayuda mucho a sentirnos no solo orgullosas, sino que a sentirnos alegres y acompañadas en este duelo”.

El homenaje en Lago Ranco estuvo acompañado por la presencia de exministros y excolaboradores del expresidente, así como de amistades cercanas y autoridades regionales y locales, lo que dio un carácter tanto familiar como institucional a la conmemoración. Entre los asistentes destacaron figuras de distintos ámbitos del mundo político y social chileno.

Entre ellas, los amigos del ex jefe de Estado y empresarios Ignacio Guerrero, que iba también en el helicóptero al momento del accidente; José Cox, uno de los últimos en visitar a Piñera en esas vacaciones; Carlos Alberto Délano⁠, cofundador de empresas Penta; y el senador UDI, Juan Antonio Coloma.

En el contexto de esta fecha, la jornada no se limitó al acto central en Los Ríos. Más de 25 misas se han programado a lo largo del país para rendir homenaje a Piñera, organizadas por partidos políticos, excolaboradores y comunidades locales, reafirmando el impacto que su figura tuvo en diversos sectores de la sociedad chilena.

Cabe destacar que el recuerdo de Piñera llega a dos años de su fallecimiento ocurrido tras la caída de un helicóptero en el Lago Ranco, en un accidente que marcó profundamente la esfera política de Chile.