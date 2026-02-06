Gobierno promulga Ley de Seguridad Municipal y refuerza el rol preventivo de los municipios en los territorios

Con un llamado a fortalecer la prevención, profesionalizar las labores locales y consolidar el trabajo conjunto con las policías, el Gobierno promulgó este viernes la nueva Ley de Seguridad Municipal, normativa que busca dotar a las municipalidades de un marco legal claro, mayores atribuciones y mejores herramientas para enfrentar el delito en los barrios.

La iniciativa, largamente debatida en el Congreso, reconoce formalmente el rol que los gobiernos locales han desempeñado en materia de seguridad, especialmente en prevención, patrullajes, televigilancia y coordinación interinstitucional.

La ley establece, entre otros puntos, la institucionalizaicón y profesionalización de los inspectores municipales de seguridad, regula funciones y requisitos, fortalece su protección con seguros y elementos de resguardo, e incorpora agravantes penales ante agresiones contra funcionarios, entre otros.

Durante la promulgación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó el carácter estratégico de los municipios en la gestión territorial, subrayando su rol más allá del control policial.

“Los municipios cumplen un rol esencial porque son una especie de mini Estado. Hay un conjunto de prestaciones que las autoridades nacionales difícilmente pueden capturar, porque sus visiones son sectoriales”, manifestó Cordero.

En ese sentido, afirmó que la seguridad municipal no puede reducirse exclusivamente a la persecusión penal. “Hablar de seguridad municipal en este contexto no es sólo hablar de control policial. El rol de los municipios en materia de prevención es esencial”, aseguró el secretario de Estado.

“La prevención exige esfuerzo, tiempo, recursos y, sobre todo, tenacidad, aún cuando hemos aumentado el número de personas privadas de libertad como nunca antes”, puntualizó.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, resaltó que la ley entrega un marco integral para ordenar y potenciar el trabajo municipal en seguridad.

Elizalde destacó la regulación del uso de tecnologías, la televigilancia, los patrullajes mixtos, el apoyo a víctimas, los controles de tránsito, la fiscalización del comercio ilegal y el auxilio en casos de violencia intrafamiliar.

“Contamos hoy con una herramienta adicional que fortalece nuestra institucionalidad, entregando herramientas adecuadas a una labor que ya realizaban los municipios, pero sin el marco normativo necesario”, subrayó.

El ministro también valoró el rol de los alcaldes en la tramitación legislativa. “Cuando parecía que esta ley no se iba a aprobar, hubo una voz serena y responsable de la gran mayoría de los alcaldes para perseverar en el esfuerzo y demandar una tramitación expedita”, sostuvo.

Reconocimiento municipal

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta del gremio, Karina Delfino, valoró que la nueva normativa reconozca una labor que los municipios han desarrollado por años sin respaldo suficiente.

“Nosotros venimos realizando esta labor hace mucho tiempo, por la vía de los hechos, ayudando a las policías en muchas materias, enfrentando en los territorios el principal problema de nuestros vecinos, que es la seguridad, sin tener muchas atribuciones ni herramientas”, afirmó.

Delfino destacó que uno de los avances relevantes es el reconocimiento institucional del rol municipal, junto con la eliminación de trabas administrativas. “Esta ley destraba situaciones bien pedestres, como la contratación de funcionarios, que teníamos muy complicada, y ahora se permite”, explicó.

También valoró el establecimiento de agravantes ante agresiones contra funcionarios municipales y el fortalecimiento del trabajo conjunto con las policías. “Hoy se establecen diferencias claras cuando se agrede a un funcionario municipal, y se reconoce legalmente nuestro rol preventivo”, indicó.

La alcaldesa subrayó que el objetivo no es reemplazar a las policías, sino complementar su labor. “Nuestra intención no era reemplazar a las policías, sino fortalecer nuestro rol preventivo”, enfatizó.