IPC de enero alcanza 2,8% anual e inflación es la más baja de los últimos cinco años

El Índice de Precios al Consumidor, IPC, registró en enero de 2026 una variación mensual de 0,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Con este resultado, la inflación se ubica en 2,8% en doce meses.

De las trece divisiones que componen la canasta del IPC, diez aportaron incidencias positivas a la variación mensual del índice, mientras que tres registraron efectos a la baja.

Entre los principales aumentos de precios destacó la división de bebidas alcohólicas y tabaco, con un alza de 3,1%, que incidió en 0,109 puntos porcentuales. También sobresalió la división de salud, cuyos precios aumentaron 1,2%, con una incidencia de 0,102 puntos porcentuales.

El resto de las divisiones con variaciones positivas contribuyó en conjunto con 0,381 puntos porcentuales al resultado del mes.

En contraste, la principal incidencia negativa provino de la división de transporte, que registró una baja de 1,3% en sus precios, restando 0,164 puntos porcentuales al IPC de enero.