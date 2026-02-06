Mientras Chile discute, Bachelet vuelve al despliegue internacional en la ONU

Mientras en Chile escala la controversia política por su postulación internacional, Michelle Bachelet prepara un eventual regreso a la escena multilateral con un viaje a Nueva York que marcaría la reactivación de su agenda en plena carrera por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.

Entre el 9 y el 19 de marzo se desarrollará el 70° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW) de la ONU, instancia a la que la exmandataria fue invitada en su calidad de vicepresidenta del Club de Madrid, entidad integrada por exjefes de Estado y de Gobierno. Actualmente, Bachelet se encuentra de vacaciones en Caburgua, pero su llegada a Estados Unidos está prevista salvo que el escenario cambie.

Según la propia ONU, la comisión —creada en 1946— es “el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel mundial dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. La expresidenta ya ha participado previamente en esta instancia, particularmente durante su etapa como directora ejecutiva de ONU Mujeres, y ahora lo haría convertida en candidata a suceder al portugués António Guterres.

Su nominación fue formalizada por los gobiernos de Chile, Brasil y México, encabezados por Gabriel Boric, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente. En los documentos de inscripción, Bachelet relevó la defensa de los derechos de las mujeres como uno de los ejes de su eventual liderazgo.

El despliegue internacional ocurre en paralelo a la ofensiva política del Partido Republicano y del presidente electo, José Antonio Kast, quien ha endurecido progresivamente sus cuestionamientos. Aunque inicialmente señaló que evaluaría en marzo si respaldar o no la candidatura, en los últimos días elevó el tono.

Desde Europa, donde realiza una gira, Kast afirmó que “entendemos que el Presidente (Boric) tenga una buena relación con Brasil, que tenga una buena relación con México, pero dista mucho de lo que habríamos esperado del Presidente en relación a lo interno y también a lo internacional”. En la misma línea, agregó: “Nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”.

Asimismo, sostuvo que “respecto del tema de la nominación a la ONU y respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, no me voy a pronunciar antes de asumir el cargo en propiedad”.

En su entorno señalan que más que escalar el conflicto, el mandatario electo buscó respaldar al presidente de su partido, Arturo Squella, y que su definición quedará para marzo, una vez concluida su gira internacional.

Pese a ello, en el Partido Republicano continuaron las críticas. La secretaria general, Ruth Hurtado, cuestionó el desempeño de la exmandataria señalando que “más allá de si la actuación de estos cargos (internacionales en la ONU) tuvo un buen desempeño. Podríamos partir por analizar cómo fue su desempeño como Presidenta de Chile, que fue bastante paupérrimo”.

Squella, en tanto, reiteró sus reparos desde la Oficina del Presidente Electo, afirmando que “fue una imprudencia por parte del actual Presidente, de la actual administración, postular a una persona a 37 días de dejar la Presidencia de la República, siendo que todavía va a faltar mucho tiempo para que se puedan inscribir personas, amarrando esta postulación a una nueva administración con una orientación política distinta”.

Añadió además que “la opinión que nosotros hemos dado durante estos días tiene más que ver con la oportunidad, con la imprudencia y con el amarre que en definitiva buscó este gobierno en inscribir la candidatura de Michelle Bachelet”.

Desde el Ejecutivo respondieron a los cuestionamientos. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “la decisión del gobierno (…) es una política de Estado. Las políticas de Estado, especialmente en materia diplomática, trascienden incluso a los gobiernos de turno”.