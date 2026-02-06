Saske, Candelabro y Aura Bae: Lollapalooza Chile suma nuevos nombres a su edición 2026

Tres nuevos nombres se suman a la edición 2026 del Lollapalooza, el rapero español Saske y Candelabro y Aura Baby, ambos proyectos chilenos. Los artistas ya tienen definidas sus fechas de presentación: Saske debutará en el festival durante la jornada inaugural del viernes 13 de marzo; mientras que Candelabro y Aura Baby subirán al escenario el sábado 14, compartiendo día con nombres como Tyler, The Creator, Lorde y Turnstile.

Entre las nuevas incorporaciones al cartel destaca Candelabro, quienes participaron en el programa Radiópolis de Radio Universidad de Chile. Son una banda chilena de art rock y rock alternativo surgida en Santiago, que se ha posicionado como una de las propuestas emergentes más singulares de la escena independiente. Su sonido cruza estructuras pop con elementos disonantes, como el uso del saxofón y letras ancladas en la vida cotidiana.

Entre los internacionales, se incorpora al line up Saske, rapero español nacido en Menorca en 1998, quien comenzó a ganar visibilidad a mediados de la década pasada como parte del colectivo malagueño Space Hammu. Su trabajo se inscribe dentro de la nueva generación del hip-hop español, con una marcada impronta personal y referencias a la cultura urbana contemporánea.

En tanto, Aura Bae, cantante chilena de música urbana, llega al festival con una propuesta que fusiona trap y reggaetón con influencias del flamenco. La artista marcó un hito al convertirse en la primera mujer chilena en firmar con la editorial internacional Rimas Publishing, vinculada al entorno creativo del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Sideshows oficiales de Lollapalooza 2026

En paralelo, la organización del festival informó un cambio de recinto para uno de sus conciertos paralelos. El show de DJO, proyecto musical del actor Joe Keery —conocido por su papel como Steve en “Stranger Things”—, fue trasladado debido a la alta demanda de entradas.

Inicialmente programado para el 16 de marzo en el Teatro Coliseo, el concierto se realizará finalmente en el Teatro Caupolicán, en el marco de los sideshows oficiales del festival. La venta de entradas para este show comenzó este miércoles 4 de febrero a través del sistema Puntoticket, con valores que van desde los $40.300 en Platea Alta hasta los $69.000 en Palcos.