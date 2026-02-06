Valentina Apablaza, economista, e inflación bajo el 3%: “Es una buena noticia, da cierre a un arduo proceso”

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero anotó una variación mensual de 0,4%, dentro de las proyecciones de los expertos, lo que empujó la cifra de inflación anual a 2,8%. Este último dato no solo es el menor en casi 5 años, sino que se ubica por debajo de la meta del Banco Central. En agosto de 2022 la inflación anual en Chile llegó a 14% en medio de las presiones de la pandemia, por lo que esta noticia ha sido ampliamente valorada.

El Instituto Nacional de Estadísticas entregó el detalle del IPC del primer mes del año, en el que 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta mensual tuvieron incidencias positivas. La categoría que tuvo más aumento en sus precios fue la de bebidas alcohólicas y tabaco, seguida por la de salud. Por otro lado, la que destacó por la baja mensual de sus precios fue la de transporte. Subieron los computadores, los vinos, los gastos comunes y las bebidas gaseosas. En tanto, disminuyeron las gasolinas y el transporte aéreo internacional.

En primera instancia, Valentina Apablaza, Investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), hizo una evaluación positiva de la inflación bajo la meta del Banco Central. “Obviamente es una muy buena noticia”, dijo. Para la experta, este dato “da cierre a un arduo proceso de convergencia inflacionaria”.

Apablaza aseguró que esto “respalda” la cautela que adoptó el Banco Central en su proceso de conducción de política monetaria y se refirió a lo difícil que fue llegar a este punto. “No solamente son 5 años donde la inflación estuvo fuera de la meta, sino que también registramos una desaceleración de la inflación en términos anuales. Recordemos que, por ejemplo, la inflación alcanzó a registrar un 14% interanual en agosto del 2022.

“Entonces, si bien durante los dos últimos años la inflación se ha ubicado bajo el 5%, distando de esta cifra tan elevada (14%), fue bastante complejo lograr una convergencia al 3% en los últimos años en medio de diversos shocks que fueron alterando el proceso”, sumó.

Sobre qué subió y qué bajo en enero, la economista analizó que “efectivamente, la mayoría de las divisiones de la canasta incidieron al alza, pero de forma acotada. Sin embargo, existe una contribución sumamente importante a la baja de la división de transportes. Destaca, por ejemplo, la caída de productos como los combustibles de uso vehicular y también el transporte aéreo internacional, que en este caso registra dos meses de caídas intermensuales, y esto, en parte, viene reflejando el efecto inflacionario de un menor tipo de cambio”.

“Estamos contentos”

“Hoy hemos tenido muy buenas noticias en materia de inflación. Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14% y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses”, señaló el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El jefe de cartera dijo que el dato “significa que los salarios rinden más, que podemos comprar más bienes y servicios. De hecho, esto se ve reflejado en que ya llevamos 34 meses en que los salarios reales van creciendo. Es decir, que las familias pueden comprar más con su salario porque crece más que la inflación. A su vez, una inflación tan controlada bajo la meta del 3% habilita crecimiento futuro porque significa que tenemos una economía ordenada que nos permite crecer más”.

“Ahora, este buen dato que hemos tenido en enero del 2026 no es puntual, se espera también para febrero y marzo seguir teniendo una inflación incluso por debajo del 3%. Estamos contentos, las familias chilenas pueden estar tranquilas respecto a tener una economía ordenada y planificarse, y tener certeza respecto a sus decisiones futuras. Sigamos trabajando por tener más empleo, más inversión, una inflación más contenida y de esa manera una mejor calidad para las y los chilenos”, concluyó el ministro Grau.|