Alcalde de San Bernardo critica espera de seis meses para la Ley de Seguridad Municipal

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, manifestó una postura dividida tras la reciente promulgación de la Ley de Seguridad Municipal. Si bien el jefe comunal reconoció la importancia de contar con un marco regulatorio que defina las facultades de los funcionarios y les otorgue beneficios como el seguro de vida, fue enfático en cuestionar la demora para que estas medidas sean operativas.

“En el caso particular nuestro no es lo esperado, a propósito de que tenemos que estar esperando seis meses para que se implemente”, señaló White en entrevista con CNN. Para la autoridad, la urgencia de los territorios no coincide con la entrada en vigencia diferida de la normativa, argumentando que la violencia y el delito requieren respuestas inmediatas y no plazos administrativos extendidos.

Coordinación y facultades preventivas

La nueva legislación busca profesionalizar la labor de los guardias municipales, permitiéndoles colaborar de forma más directa en la prevención de delitos y casos de violencia intrafamiliar. White destacó que es positivo tener finalmente un lineamiento para una tarea que, aunque no era la naturaleza original de los municipios, hoy absorbe gran parte de su quehacer diario.

Sin embargo, el alcalde expresó sus dudas sobre la capacidad de articulación entre los distintos ministerios para las futuras fiscalizaciones. Según su visión, la efectividad de la ley dependerá exclusivamente de cómo se logre el trabajo interinstitucional en el terreno, evitando que la burocracia diluya el impacto de la reforma.

El déficit de Carabineros y la opción militar

Uno de los puntos más críticos expuestos por el edil fue la alarmante falta de recursos humanos en la zona. Christopher White reveló cifras preocupantes: en San Bernardo existe apenas un carabinero por cada 1.500 habitantes. Esta escasez obliga a que el escaso personal policial deba concentrarse en puntos fijos estratégicos para evitar que el crimen organizado o el comercio ambulante tomen el control de áreas críticas.

“Ese carabinero tiene que estar de punto fijo en el Hospital El Pino y en el Hospital Parroquial para evitar que los narcos se tomen los hospitales”, denunció. Ante este escenario, el alcalde reiteró su propuesta de incorporar el apoyo de las Fuerzas Armadas para tareas específicas de resguardo, asegurando que la nueva ley municipal, por sí sola, no alcanza para enfrentar la magnitud del crimen organizado en la zona sur de la capital.