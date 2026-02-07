Bachelet vista desde afuera por expertos: “La política más relevante del Chile contemporáneo”

La confirmación de la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas reactivó el debate sobre su proyección internacional. Más allá de la contingencia chilena, su figura es observada con atención en Europa y en el Cono Sur como una de las dirigentes con mayor capital político, simbólico y moral del continente.

Desde distintos espacios académicos y profesionales, voces internacionales coinciden en un diagnóstico: Michelle Bachelet no es solo una exmandataria con experiencia, sino una figura que encarna una forma particular de ejercer el poder en un escenario global cada vez más tensionado.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el catedrático español, José Juan Moreso, actual profesor de Filosofía del Derecho y ex rector de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, reconoció su trayectoria. Para Moreso, quién encabezó el nombramiento de Bachelet como doctora honoris causa de la universidad española, ya en ese entonces su imagen representaba “la democracia, los derechos humanos y una gestión muy exitosa, ligada a una persona que ha tenido la máxima responsabilidad política”.

En la visión que tienen desde España, según su juicio, Bachelet es considerada “la política más relevante del Chile contemporáneo”. Moreso también destacó que su capacidad de “imantar a los demás, de ilusionarlos con ella” es parte de los rasgos del tipo de liderazgo que necesita la ONU en estos momentos.

Una valoración compartida por Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno español en el Ministerio de Igualdad contra la Violencia de Género, quien coincidió con Bachelet durante su etapa en ONU Mujeres.

“No es fácil reconocer a políticos que no forman parte de tu realidad cercana. Y que ese reconocimiento, además, se acompaña de una valoración muy positiva. No conozco a nadie que hable mal de Michelle Bachelet. Y creo además que no lo hacen no desde el desconocimiento, sino que, precisamente, porque conocen todo lo que ha hecho, tanto en su trayectoria política dentro de Chile como fuera de Chile”, aseguró al ser consultado por nuestro medio.

A su juicio, el reconocimiento hacia Bachelet no se sustenta solo en su currículum, sino que también por ser “una mujer con un componente muy cercano, con un componente afectivo como carta de presentación, y luego con un conocimiento y experiencia que ayudan mucho”.

“Es muy importante entender que su capacidad, su formación, su experiencia sería válida para cualquier momento, pero que, precisamente, esa capacidad, esa experiencia, esa formación ahora es más necesaria que nunca. Y muy pocas personas pueden competir, en el sentido tradicional de la palabra, con una formación, una preparación como la suya”, valoró Lorente.

Por su parte, desde Argentina, el sociólogo Jorge Elbaum, consultado por nuestro medio, destacó otro aspecto clave: su capacidad de articulación política en un mundo polarizado.

“Es vista como una persona equilibrada, profesionalmente formada, con una experiencia enorme”, destacó. Además, remarcó que su trayectoria “pone medio en ridículo al resto de los competidores” por la Secretaría General.

También, Elbaum enfatizó en su habilidad negociadora y conciliadora en busca de un diálogo transversal. “Ha tenido contactos con todo el arco ideológico con intencionalidad y ha privilegiado los resultados antes que los dogmatismos”, explicó.

Para el sociólogo argentino, Bachelet se ha convertido en “una representante clave de América Latina en su conjunto”, capaz de articular consensos más allá de las fronteras nacionales.

Derechos humanos como eje político

Los tres expertos coincidieron en que el compromiso con los derechos humanos es el núcleo identitario de la candidatura. Moreso destacó que ese compromiso está “en el trasfondo mismo de la Carta de Naciones Unidas”.

“Su compromiso claro con los derechos humanos, su compromiso claro y permanente con los más desfavorecidos. Esos son elementos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas muy relevantes que tiene Bachelet”, indicó el catedrático.

Lorente, en tanto, sostuvo que su paso por el sistema de derechos humanos le permitió comprender que ese enfoque debe atravesar las políticas públicas. “Es el marco para construir una convivencia justa y en paz”.

Elbaum reforzó esta idea al advertir que, en un contexto de “violencia discursiva y narrativas de odio”, ese antecedente adquiere aún más relevancia.

Conocer la ONU desde dentro

Otro punto de convergencia entre los expertos es su conocimiento institucional del sistema multilateral. Para Miguel Lorente, “una persona que conoce las claves desde dentro es la que más puede aportar”, tanto para aprovechar sus dinámicas como para corregir sus deficiencias.

Moreso coincide: “Naciones Unidas es una institución enorme y compleja, y ella tiene ya esta experiencia y la gestión que hizo, que fue una gestión hasta donde se me alcanza muy adecuada, la pone en mejores condiciones”.

Para Elbaum, en tanto, ese factor es comparable a favor de Bachelet considerando a otros candidatos, como el argentino Rafael Grossi, que tienen un perfil más técnico. “Si bien (Grossi) tiene mucha experiencia en organismos internacionales vinculados a la energía nuclear, no puede compararse con la versatilidad de la expresidenta chilena”, comentó.

El desafío geopolítico

Pese al amplio respaldo académico y político, los especialistas reconocieron que el principal obstáculo será el escenario internacional.

Moreso advirtió que “los países más poderosos tal vez prefieran a alguien con un perfil menos comprometido” con los derechos humanos, pero confió en la capacidad de la exmandataria para construir consensos. En ese sentido, anticipó un respaldo claro desde la Unión Europea, “muy alineada con sus valores”.

Lorente observó en tanto que hoy “no es fácil construir consensos” entre bloques con visiones divergentes, pero consideró que justamente por eso se necesita una ONU “más operativa, más presente y más democrática” con Bachelet a la cabeza.

Elbaum, por otro lado, es más explícito respecto a Estados Unidos. “Dudo de su apoyo, por el desprecio actual hacia los organismos internacionales”, señaló, aunque proyectó un respaldo amplio desde América Latina, África, Europa y China.