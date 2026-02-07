Caso Procultura: Corte de Apelaciones fija fecha para revisar desafuero de Claudio Orrego

La justicia chilena se prepara para una jornada decisiva en torno a la figura del Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego. Según confirmó su defensa, liderada por el abogado Ciro Colombara, la Corte de Apelaciones de Santiago programó para el próximo jueves 12 de febrero, a las 08:30 horas, un pleno extraordinario para resolver la solicitud de desafuero en su contra.

Esta petición se enmarca en las investigaciones del denominado Caso Procultura, una de las aristas del escándalo de traspasos de fondos públicos a fundaciones que ha sacudido la política nacional. El proceso de desafuero es un requisito legal indispensable para que el Ministerio Público pueda proceder con una acusación formal o solicitar medidas cautelares contra una autoridad electa que goza de inmunidad.

Estrategia de la defensa: celeridad y cuestionamiento técnico

Desde el equipo jurídico que representa al Gobernador Metropolitano, la postura es de absoluta serenidad y apertura al escrutinio judicial. Lejos de intentar dilatar el proceso con recursos procesales, el abogado Ciro Colombara ha insistido en que han sido ellos mismos quienes han solicitado que la revisión del desafuero se realice con la mayor celeridad posible. Para la defensa, el tribunal de alzada es la instancia idónea para desmoronar una acusación que califican de infundada.

El argumento central de los juristas se sostiene en tres pilares que buscan invalidar la ofensiva de la fiscalía. En primer lugar, apuntan a una falta de fundamento fáctico, asegurando que el Ministerio Público ha basado su solicitud en pruebas erróneas que ya han sido desacreditadas en el debate público. A esto suman lo que denominan “gravísimos errores” de interpretación penal, argumentando que el análisis jurídico de los fiscales no se ajusta a la normativa vigente.

Finalmente, la defensa ha puesto especial énfasis en un conflicto de competencia territorial. Cuestionan con dureza que las indagatorias pretendan radicarse en la jurisdicción de Antofagasta, cuando la naturaleza de los hechos investigados y la función pública de Claudio Orrego corresponden estrictamente a Santiago. Con estos elementos, el equipo legal espera que el próximo 12 de febrero la Corte cierre la puerta al desafuero y confirme lo que ellos consideran un procedimiento viciado desde su origen.

El futuro de la Gobernación Metropolitana

El resultado de la sesión del 12 de febrero será fundamental para la estabilidad de la Gobernación de Santiago. Si la Corte acoge el desafuero, Claudio Orrego quedaría suspendido de sus funciones y sujeto a la investigación penal como cualquier ciudadano. De lo contrario, si la solicitud es rechazada, la autoridad podrá continuar con su mandato sin las restricciones que impone un proceso judicial de esta envergadura.

Por el momento, el gobernador se mantiene realizando sus labores habituales, a la espera de un fallo que, según su defensa, debería ser favorable basándose en resoluciones previas de los tribunales que ya han apuntado a la debilidad de las acusaciones iniciales.