Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Mayo de 2026


Enel confirma cortes programados de luz en 5 comunas de Santiago para este sábado

Los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica afectarán a sectores específicos de la capital. Las interrupciones del servicio se extenderán por hasta siete horas durante la jornada.

Los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica afectarán a sectores específicos de la capital. Las interrupciones del servicio se extenderán por hasta siete horas durante la jornada.

Energía

La empresa Enel Distribución informó que este sábado 7 de febrero se llevarán a cabo una serie de cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas de la Región Metropolitana. La medida, que busca mejorar la calidad del suministro y conectar a nuevos clientes, afectará a sectores acotados de cinco comunas, con suspensiones que podrían prolongarse por hasta siete horas.

De acuerdo con el cronograma de la compañía, los horarios y comunas involucradas son los siguientes:

  • Providencia: El suministro se verá interrumpido entre las 10:00 y las 15:00 horas.

  • Cerrillos: Los trabajos se desarrollarán desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Peñalolén: Los cortes están programados entre las 10:30 y las 17:30 horas.

  • Vitacura: La suspensión del servicio será de 11:00 a 17:00 horas.

  • Recoleta: Los vecinos del sector afectado estarán sin energía desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Desde Enel enfatizaron que estas labores son esenciales para robustecer la red eléctrica y prevenir fallas futuras. Asimismo, recordaron que los cortes no abarcan la totalidad de las comunas mencionadas, sino únicamente a los perímetros específicos que aparecen detallados en el mapa de trabajos programados de su sitio web oficial.

La eléctrica recomendó a los usuarios tomar los resguardos necesarios, como evitar abrir refrigeradores para mantener la cadena de frío y desconectar aparatos electrónicos sensibles. Además, se puso a disposición de la comunidad el número telefónico 800 800 696 y sus canales digitales para resolver dudas o reportar incidentes imprevistos que no estén contemplados en este plan de mantenimiento.

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