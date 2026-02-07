Hito en la estrategia nacional del litio: Contraloría da luz verde al proyecto Salares Altoandinos

La Estrategia Nacional del Litio ha alcanzado un punto de inflexión fundamental. Este sábado, la Contraloría General de la República otorgó su aprobación final al Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para el megaproyecto Salares Altoandinos. Esta resolución administrativa habilita formalmente la alianza entre la filial de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y el gigante angloaustraliano Rio Tinto, permitiendo el inicio de las fases de exploración y explotación en la Región de Atacama.

El proyecto, que se emplazará en la comuna de Diego de Almagro, contempla una inversión inicial de aproximadamente US$ 3.000 millones. El acuerdo suscrito con el Estado chileno tendrá una vigencia extendida hasta el último día de 2060, consolidando una planificación de largo plazo para este recurso estratégico en la transición energética global.

Impacto económico y gobernanza del proyecto

Desde el Ejecutivo, la ministra (s) de Minería, Suina Chahuán, calificó la aprobación como un “hito histórico”. Según las proyecciones gubernamentales, Salares Altoandinos incrementará en un 28% los recursos de litio identificados en el país. Además, se estima que la operación generará aportes directos al Fisco y a las comunidades locales que superan los US$ 15.000 millones durante su vida útil.

En cuanto a la estructura de la sociedad, el esquema público-privado define una participación del 49% para Enami y un 51% para Rio Tinto, el segundo conglomerado minero más grande del planeta. No obstante, la gobernanza del directorio estará marcada por una mayoría de la firma internacional, con tres representantes, frente a los dos designados por la estatal chilena.

Hacia una extracción más sustentable

Uno de los pilares del proyecto es el uso de tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE). A diferencia de los métodos tradicionales de evaporación, esta técnica permite procesar el mineral de forma más rápida y con un menor consumo de agua, lo que resulta vital para la preservación de los ecosistemas salinos en la zona andina.

Con este avance, Chile busca recuperar terreno en el mercado global frente a competidores como Australia y Argentina, posicionando a la Región de Atacama como un nuevo polo de desarrollo tecnológico y minero bajo el alero de la renovada política nacional del litio.