Inician pagos: 808 familias de la RM reciben bono de recuperación tras intensas lluvias

El Gobierno confirmó que este sábado se dio inicio al pago de 800 bonos de recuperación destinados a las familias que sufrieron daños en sus viviendas tras las lluvias del pasado 31 de enero. Esta primera etapa de ayuda está focalizada en la Región Metropolitana, específicamente en sectores que registraron las mayores complicaciones por el agua.

El universo de beneficiarios en esta fase alcanza los 808 hogares, distribuidos principalmente en la comuna de Maipú (769 familias) y, en menor medida, en Padre Hurtado (39 familias). La selección de los hogares se realizó mediante el catastro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), aplicada en terreno por equipos del Ministerio de Desarrollo Social.

Montos y modalidades de pago

El apoyo económico es de libre disposición y busca que los afectados puedan reponer enseres o cubrir necesidades inmediatas. El monto asignado a cada familia varía según el nivel de daño detectado en la vivienda. Para daño leve, se entregarán $375.000 pesos y para daños mayores el beneficio puede llegar hasta $1.500.000 pesos.

La entrega del dinero se realiza de manera simplificada para evitar trámites excesivos: el beneficio se deposita directamente en la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar. Para quienes no posean este producto bancario, el cobro puede realizarse de forma presencial en cualquier sucursal de BancoEstado.

Compromiso con la reconstrucción

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó la agilidad del proceso, señalando que la ayuda llega a menos de una semana de ocurrido el evento meteorológico. Además, la autoridad enfatizó que esta entrega en la capital no interfiere con los recursos y esfuerzos destinados a la emergencia en la zona sur del país, donde el foco se mantiene en la habitabilidad transitoria y la planificación de viviendas definitivas.

Este despliegue administrativo forma parte del plan de contingencia estatal para mitigar el impacto de los fenómenos climáticos, los cuales han golpeado con especial fuerza a los sectores periféricos de la capital en el inicio de este 2026.