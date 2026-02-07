Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Mayo de 2026


Kast completa su equipo: este sábado se anuncian subsecretarios y delegados regionales

El presidente electo presentará a las 13:00 horas la "segunda línea" de su administración. El equipo prioriza perfiles técnicos e independientes para el próximo ciclo en La Moneda.

El presidente electo presentará a las 13:00 horas la "segunda línea" de su administración. El equipo prioriza perfiles técnicos e independientes para el próximo ciclo en La Moneda.

Política

A pocos días de iniciar su mandato, el presidente electo, José Antonio Kast, dará un paso decisivo en la estructuración de su administración. Este sábado, tras una serie de postergaciones, el futuro mandatario oficializará los nombres de quienes asumirán las subsecretarías y las delegaciones regionales, cargos estratégicos para la implementación de su programa y la gestión territorial del país.

La ceremonia está programada para las 13:00 horas en el Hotel Radisson Blu de Las Condes, donde la Oficina del Presidente Electo (OPE) congregará a las nuevas autoridades. Según ha trascendido desde su círculo cercano, la nómina de delegados regionales está totalmente cerrada, mientras que en el caso de las subsecretarías se han realizado ajustes de última hora para asegurar que cada área cuente con el respaldo técnico necesario antes del traspaso de mando.

Un enfoque técnico para la nueva administración

En total, se trata de aproximadamente 40 designaciones que siguen la línea trazada originalmente para el gabinete ministerial. José Antonio Kast ha optado por un diseño que privilegia a figuras con perfiles independientes y alta especialización técnica, buscando distanciarse de la lógica de cuotas partidarias tradicionales. Este enfoque pretende garantizar una instalación eficiente del Ejecutivo, enfocada en la resolución de problemas técnicos por sobre las negociaciones políticas de corto plazo.

La presentación de hoy constituye uno de los hitos finales antes del cambio de mando oficial en La Moneda. Con la conformación de esta “segunda línea”, el nuevo gobierno completa su estructura administrativa y operativa, quedando listo para asumir las funciones gubernamentales y enfrentar los desafíos de un ciclo político que ya genera altas expectativas en la ciudadanía.

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