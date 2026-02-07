Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Mayo de 2026


Ministro Montes propone crear una entidad permanente para enfrentar reconstrucciones

Ante la acumulación de 43 procesos de reconstrucción pendientes, el titular del Minvu advirtió que la actual estructura del Estado es insuficiente y llamó a centralizar la gestión en Interior.

Ante la acumulación de 43 procesos de reconstrucción pendientes, el titular del Minvu advirtió que la actual estructura del Estado es insuficiente y llamó a centralizar la gestión en Interior.

Vivienda

En conversación con Radio Cooperativa, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, planteó la urgente necesidad de establecer una entidad de carácter permanente dedicada de forma exclusiva a la reconstrucción, fundamentando su propuesta en la alta recurrencia de catástrofes que enfrenta el país. Según explicó la autoridad, Chile arrastra actualmente una carga crítica de procesos que no han logrado cerrarse, detallando que la actual administración heredó 27 reconstrucciones del gobierno anterior, a las que se han sumado otros 16 eventos posteriores.

Para el secretario de Estado, la principal debilidad del sistema radica en una institucionalidad que no está diseñada para asumir este tipo de problemas de manera integral. Durante la entrevista, el ministro afirmó que la respuesta estatal se articula hoy de forma fragmentada, solicitando aportes específicos a cada ministerio sin una dirección unificada, lo que deposita una responsabilidad excesiva sobre la cartera de Vivienda. Esta falta de estructura especializada impide, a juicio de Montes, abordar con eficiencia la complejidad de las tareas que siguen a una emergencia.

Propuesta de centralización y fortalecimiento técnico

Como solución a este déficit, Montes sugirió que se debe crear una subsecretaría, división o superintendencia dedicada a la reconstrucción dentro del Ministerio del Interior. En su diálogo con la emisora, precisó que esta unidad debería contar con profesionales de excelencia capaces de realizar diagnósticos y planes de largo plazo, evitando la improvisación que genera el modelo actual. La propuesta contempla que estos equipos de alta calidad tengan presencia permanente en las regiones con mayor recurrencia de episodios críticos, mencionando específicamente a Valparaíso y Biobío como zonas prioritarias.

La situación actual de los funcionarios también fue un punto de preocupación para el titular del Minvu, quien reveló que 70 trabajadores de su ministerio debieron trasladarse a Valparaíso para apoyar las labores en terreno, una cifra que calificó como insuficiente. El ministro concluyó la entrevista insistiendo en que el tipo de institucionalidad vigente no es la más adecuada para la realidad del país, asegurando que la creación de un organismo centralizado permitiría que el resto de los ministerios brinden un apoyo más coordinado y efectivo tras cada catástrofe.

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