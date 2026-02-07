Sello técnico e independencia: Kast revela su equipo de subsecretarios y delegados

A poco más de un mes de asumir la Presidencia, José Antonio Kast oficializó los nombres que integrarán la “segunda línea” de su futura administración. Según destacaron desde su entorno, “la nómina refleja la promesa de campaña de priorizar la especialización técnica y la independencia por sobre las cuotas de los partidos políticos tradicionales, buscando una instalación eficiente del Ejecutivo”.

Del total de nombramientos, destaca una abrumadora presencia de figuras sin militancia partidaria, representadas por un 69% de independientes, mientras que el Partido Republicano cuenta con un 13% de participación. En términos de género, el gabinete de subsecretarios está compuesto por 28 hombres y 11 mujeres. Esta definición llega tras algunas postergaciones vinculadas a la agenda del mandatario electo y en medio de presiones de sectores de Chile Vamos que buscaban una mayor presencia en el aparato estatal.

Nombres clave en las carteras estratégicas

La labor de estas autoridades será determinante para el éxito de la gestión, ya que “los subsecretarios representan el segundo nivel jerárquico dentro de cada ministerio y su labor se concentra en la gestión administrativa, la implementación de iniciativas sectoriales y la coordinación técnica”. Entre los nombramientos más destacados se encuentran:

Interior y Seguridad: Máximo Pavez (UDI) asumirá en Interior para aportar su experiencia legislativa, mientras que el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) y Ana Victoria Quintana (IND) liderarán el área crítica de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Hacienda y Economía: Juan Pablo Rodríguez (IND) acompañará la gestión económica en Hacienda, junto a Karl Franz en Economía y José Pablo Gómez en Presupuestos.

Salud y Ciencia: La médica cirujana Alejandra Pizarro (IND) asumirá en Salud Pública, mientras que el reconocido infectólogo Rafael Araos llegará a la subsecretaría de Ciencia y Tecnología.

Educación: El equipo será encabezado por Daniel Rodríguez (IND), acompañado por Fernanda Valdés en Educación Superior y María Cristina Tupper en Parvularia.

Despliegue territorial: “Unidos ante la emergencia”

Junto a los subsecretarios, se oficializó la lista de los Delegados Presidenciales Regionales, quienes tendrán la misión de representar al Ejecutivo en las 16 regiones del país bajo el lema #UnidosAnteLaEmergencia. Este despliegue busca asegurar que la conducción política del Estado tenga una respuesta ágil frente a las crisis locales.

Entre los nombres confirmados para el territorio destacan la exalcalde de Puente Alto Germán Codina en la Región Metropolitana, Manuel Millones en Valparaíso, el abogado Julio Anativa en Biobío y Francisco Ljubetic, quien asumirá la delegación de La Araucanía.

El último paso hacia La Moneda

La ceremonia, realizada en un hotel de Las Condes, marca uno de los hitos finales antes del cambio de mando oficial el próximo 11 de marzo. El diseño del equipo muestra una clara inclinación por profesionales de las áreas de ingeniería y derecho, enfocados en la resolución de emergencias.

Desde la Oficina del Presidente Electo indicaron que el proceso de conformación está casi cerrado, precisando que “aún no existe una definición para la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, único cargo pendiente dentro de la estructura anunciada”.