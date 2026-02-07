Tabilo mantiene la cautela ante Serbia y apuesta al dobles para cerrar la llave de Copa Davis

A pesar de dejar a Chile a un paso de la victoria definitiva frente a Serbia, el tenista nacional Alejandro Tabilo prefiere mantener los pies en la tierra. El actual 73° del ranking ATP entregó el segundo punto de la serie tras un trabajado triunfo sobre el juvenil Ognjen Milic, pero fue enfático en señalar que la tarea aún no está terminada y que el objetivo principal es abrochar el paso a la siguiente ronda en el duelo de dobles.

Durante la conferencia de prensa posterior a su partido, el nacido en Toronto se mostró satisfecho por el resultado, pero consciente del desgaste físico. Aunque descartó problemas de fatiga o calambres, confesó haber lidiado con un dolor de cabeza similar al sufrido anteriormente en Roland Garros, el cual pudo superar gracias a la rápida intervención del cuerpo médico. Para el chileno, lo fundamental fue resistir la presión de enfrentar a un rival junior que, pese a su falta de experiencia, jugó con la soltura de quien no tiene nada que perder en esta Copa Davis.

El foco del equipo nacional está puesto ahora en el enfrentamiento que Tabilo sostendrá esta tarde junto a Nicolás Jarry. La dupla chilena se medirá ante los gemelos Ivan y Matej Sabanov, especialistas en la modalidad, en lo que podría ser el punto definitivo para la escuadra capitaneada por Nicolás Massú. Tabilo destacó que el grupo está sumamente concentrado y con la esperanza de resolver la serie sin necesidad de recurrir a los últimos singles.

Finalmente, el tenista nacional dedicó palabras de agradecimiento al público chileno que repletó el recinto. Aseguró que el aliento constante de la fanaticada fue el motor necesario para salir adelante en los pasajes más complejos del encuentro. Con el marcador 2-0 a favor de Chile, el equipo nacional buscará este sábado cerrar una jornada histórica que los mantenga en la élite del tenis mundial.