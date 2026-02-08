Carolina Tohá insta a regularizar a 180 mil migrantes ante riesgo de "expulsiones en bandeja"

En medio de la transición hacia la administración de José Antonio Kast, la exministra del Interior, Carolina Tohá, lanzó una advertencia sobre el futuro de la política migratoria en el país. En conversación en el podcast del senador Felipe Kast, la exautoridad llamó al actual Ejecutivo a utilizar sus facultades legales para regularizar a quienes participaron en el proceso de empadronamiento voluntario.

Tohá explicó que más de 180 mil personas se acercaron al Estado para declarar su ubicación y datos personales bajo una lógica de buena fe. “Esas personas hoy día, si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie; las tiene ahí, con su dirección y número de documento”, alertó, señalando que, de no mediar un decreto de regularización, el actual gobierno las entregará “en bandeja” para ser las primeras deportadas.

Críticas a la política de expulsión generalizada

La exsecretaria de Estado cuestionó duramente el anuncio del presidente electo de expulsar a más de 300 mil inmigrantes irregulares, argumentando que una política masiva termina castigando a los más vulnerables. A su juicio, los “delincuentes reales” no se inscribieron en los registros estatales: “Ningún malo se fue a empadronar. Los gallos malos son expertos: se esconden, tienen documentos falsos”, sentenció.

Tohá advirtió que, si el nuevo gobierno equipara a todos los migrantes con la criminalidad, el sistema terminará persiguiendo a inocentes —como trabajadoras de jardines infantiles o profesores— simplemente porque son los más fáciles de localizar, mientras que las bandas delictivas seguirán operando en la clandestinidad.

El espejo de Estados Unidos y la deshumanización

Durante la entrevista, Tohá expresó su temor de que Chile replique escenarios de polarización y violencia como los observados recientemente en Estados Unidos. Criticó la “deshumanización” del debate, donde se utiliza la imagen de organizaciones criminales como el Tren de Aragua para justificar la persecución de familias trabajadoras.

“Perseguir de la misma manera a señoras que trabajan en el jardín infantil (…) no quiero eso en Chile y creo que es como traicionar nuestra idiosincrasia”, afirmó. Finalmente, recalcó que el Ejecutivo actual tiene el deber moral y legal de reconocer el gesto de quienes buscaron la regularidad, evitando que su confianza en la institucionalidad se transforme en el motivo de su salida forzada del país.