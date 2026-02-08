El riesgo del "presidencialismo reforzado": Marco Moreno analiza el gabinete de José Antonio Kast

Con una nómina de subsecretarios marcada por un 69% de independientes y una presencia acotada del Partido Republicano, el diseño del futuro gobierno de José Antonio Kast ha encendido las alertas sobre su capacidad de articulación política. Para Marco Moreno, Decano de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones en la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, más que los nombres propios, lo relevante es el estilo de conducción que se está configurando: un “presidencialismo reforzado”.

En conversación con el medio, el analista explicó que este modelo se caracteriza por tres elementos centrales: “El personalismo, la centralización en la figura del Presidente y la prescindencia de los partidos políticos”. Según Moreno, Kast ha optado por elegir colaboradores basándose en la confianza personal directa, generando un desequilibrio respecto a las fuerzas políticas que lo apoyaron.

El riesgo del “estrés institucional”

Si bien la ciudadanía puede valorar la independencia técnica, Moreno advierte que este diseño puede generar complicaciones severas de gobernabilidad una vez que la administración comience a operar, especialmente en un Congreso fragmentado.

“La legislatura que asume el próximo 11 de marzo no es muy distinta a la que tenemos hoy día”, señala el académico, anticipando un empate virtual en el Senado y una mayoría apenas relativa en la Cámara.

El riesgo principal de este “presidencialismo reforzado”, según el experto, es que tiende a generar “cuellos de botella”: la información no fluye a tiempo y las decisiones se concentran en exceso en el nivel central. “En escenarios de emergencia funciona este modelo (…) pero en escenarios de crisis, evidentemente esto puede generar muchas dificultades para un gobierno cuando no tiene el apoyo de los partidos políticos”, advierte Moreno.

Aunque los partidos gozan de baja confianza pública, el analista recuerda una máxima del sistema chileno: “La política en Chile se ha parlamentarizado (…) y los parlamentarios en el Congreso en su gran mayoría responden a los partidos”. Ignorarlos podría derivar en una amenaza para la estabilidad del Ejecutivo.

La ilusión del “subsidio político”

Ante la consulta de si figuras con trayectoria en el gabinete —como José García Ruminot, Claudio Alvarado, Jaime Campos o Ximena Rincón— podrían compensar la falta de experiencia política de los independientes y técnicos, Moreno es escéptico.

“Pretender que todo se subsidie en este grupo de cuatro o cinco ministros también es un poco ilusorio”, afirma. Para el académico, “no se puede subsidiar a todo el gobierno” con un puñado de nombres para sacar adelante la agenda legislativa.

El peligro de este enfoque es caer en el “pirquineo de votos”, una negociación uno a uno con parlamentarios que resulta mucho más desgastadora que lograr acuerdos institucionales con las directivas de los partidos. “Se requiere capacidades tecnopolíticas, no solamente capacidades técnicas (…) Ya los presidentes que han llevado adelante modelos más bien tecnocráticos o gerenciales, como fue el caso de Piñera 1, demostraron que ese modelo no resistió mucho tiempo”, sentencia Moreno.

Gobierno de “Emergencia” y la nueva estructura

El análisis también abordó la estrategia de los “90 días” y el sello de “gobierno de emergencia” que busca instalar Kast, centrado en seguridad, economía y migración. Moreno destaca que la ciudadanía hoy exige, por sobre todo, resultados: “La palabra resultado es la que puede encumbrar o hundir a un gobierno”.

Para operacionalizar esto, el Presidente electo ha modificado la estructura tradicional de La Moneda. Según detalló Moreno, se reemplazaría el clásico comité político de los lunes por comités temáticos focalizados: “Va a haber un comité de seguridad con el que va a comenzar los días lunes, luego va a haber un comité económico y después un comité político”.

Sin embargo, el Decano de la Universidad Central concluye con una advertencia sobre la sostenibilidad de este diseño ante crisis simultáneas: “Uno puede ignorar la política durante un tiempo (…) pero la política está ahí. Y si tú no la incorporas en tu análisis, evidentemente vas a tener dificultades”.