Elizalde por candidatura de Bachelet a la ONU: "Hay que ponerse la camiseta de Chile"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, manifestó este domingo un decidido respaldo a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de Naciones Unidas. En entrevista con Chilevisión, el secretario de Estado subrayó que esta candidatura trasciende las fronteras partidarias y debe ser abordada bajo una visión de país, afirmando que “aquí quien va a estar representado es Chile”.

Para Elizalde, el prestigio de la exmandataria es su principal activo en la carrera diplomática. “Fue dos veces Presidenta, tiene una dilatada trayectoria como ministra y fue convocada por secretarios generales de la ONU para labores relevantes en ONU Mujeres y como Alta Comisionada“, recordó, argumentando que estos antecedentes la posicionan como una figura con opciones reales y transversales de apoyo.

El peso del respaldo regional

Uno de los puntos clave destacados por el titular del Interior fue el soporte que ha recibido la candidatura desde potencias regionales. La adhesión de naciones como México y Brasil resulta determinante, no solo por su peso demográfico, sino por la influencia política que ejercen en el concierto internacional. Según Elizalde, este bloque de apoyo demuestra que la postulación chilena es vista con seriedad y respeto en el extranjero.

El ministro concluyó haciendo un llamado a la ciudadanía y a los diversos sectores políticos a dejar de lado las diferencias internas y “ponerse la camiseta de Chile” en este proceso. “No es que el país tenga la oportunidad de dirigir la ONU todos los días”, sentenció, enfatizando que se trata de un hito que podría elevar significativamente el reconocimiento internacional del Estado chileno.