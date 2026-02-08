Gran incendio en la Vega Central destruye más de 50 locales

Una madrugada trágica vivieron los locatarios de la Vega Central, en la comuna de Recoleta, tras registrarse un incendio de gran magnitud que consumió una parte importante del recinto. El fuego se inició cerca de las 4:30 horas en la intersección de las calles Salas y Lastra, un área caracterizada por la alta densidad de puestos comerciales.

Debido a la intensidad de las llamas y al inminente riesgo de propagación hacia otros sectores del mercado, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó tercera alarma de incendio. Esto activó un despliegue masivo que incluyó a 15 compañías y 17 carros, cuyos voluntarios combatieron el fuego durante varias horas para evitar que el siniestro se extendiera a las bodegas colindantes.

Balance de daños y peritajes

Tras lograr circunscribir el incendio, las autoridades entregaron un balance preliminar de la afectación. Según informó el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, un total de 54 locales comerciales resultaron seriamente dañados, lo que representa un duro golpe económico para las familias y comerciantes que operan en este punto neurálgico de la capital.

A pesar de la violencia del siniestro, se confirmó una noticia positiva dentro de la tragedia: no se registraron personas lesionadas, ni entre los civiles que se encontraban en las cercanías ni entre el personal de voluntarios que trabajó en la extinción.

Investigación en curso

Con el fuego ya controlado y sin peligro de propagación, los equipos especializados iniciaron las primeras pericias para determinar el origen y la causa exacta de la emergencia. Las labores de remoción de escombros y evaluación de daños estructurales se mantienen en el sitio, mientras los locatarios afectados comienzan a coordinar acciones para intentar recuperar parte de su mercadería y planificar la reconstrucción de sus puestos de trabajo.