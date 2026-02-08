Hito político y cultural en el Super Bowl: Bad Bunny desafía fronteras en el corazón de EE. UU.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 tendrá como gran protagonista a Bad Bunny, quien este domingo encabezará uno de los escenarios más vistos del planeta. Más allá de lo musical, su presencia marca un hito cultural y político sin precedentes al ser el primer artista que lidera el show en solitario cantando principalmente en español, un movimiento que ha sido interpretado como una declaración de principios frente a millones de espectadores.

La final de la NFL se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En Chile, el intermedio musical podrá seguirse entre las 22:00 y 22:30 horas a través de ESPN y Disney+, en una jornada donde la música latina reclama un espacio de poder en el evento más influyente de la identidad estadounidense.

El show de la discordia: Entre el orgullo y la crítica

La elección del “Conejo Malo” no ha estado exenta de tensiones. Su participación ha generado un profundo debate político y cultural en Estados Unidos: mientras sectores conservadores han cuestionado su perfil y su lengua, sus seguidores y analistas interpretan su presentación como una señal de resistencia y representación. La presencia de un artista que reivindica sus orígenes humildes y su idioma original en el “prime time” norteamericano refleja la apertura forzada de la industria a nuevas identidades globales.

“Una enorme fiesta” con mensaje de identidad

En la antesala del evento, el propio cantante evitó profundizar en las polémicas y se centró en el valor emocional de su trayectoria. Durante una conferencia previa, aseguró que ofrecerá “una enorme fiesta”, subrayando la importancia de la conexión con la audiencia latina que reside en EE. UU. y en el resto del continente.

Al recordar su paso por trabajos fuera de la industria antes de alcanzar el estrellato, Bad Bunny refuerza un relato de superación que resuena con la narrativa del inmigrante. De este modo, el show de esta noche deja de ser un simple intermedio musical para instalarse como un acontecimiento sociopolítico de alcance global, donde el entretenimiento sirve de vehículo para la validación de la identidad latina frente al mundo.