Incendio destruye laboratorio en Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile

Un incendio de proporciones afectó durante la noche de este sábado a las dependencias de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, ubicada en la comuna de La Pintana. La magnitud del fuego generó una densa columna de humo que fue visible desde diversos puntos de la capital, activando una masiva respuesta de los equipos de emergencia.

Para combatir las llamas y evitar la propagación a otros pabellones del recinto universitario, se desplegaron al menos diez compañías de Bomberos, cuyos voluntarios trabajaron intensamente en el control del fuego para proteger la infraestructura crítica del campus.

Evacuación preventiva y daños estructurales

Desde Carabineros se entregó un balance inicial de la situación, destacando que, afortunadamente, el recinto no contaba con una gran afluencia de público al momento de iniciarse el siniestro. El teniente Paulo Villagra informó que la jornada laboral había finalizado a las 14:00 horas, lo que facilitó las labores de seguridad.

“Estamos evacuando a todos aquellos que ingresen a este recinto y que mantenían turnos de noche, con la finalidad de mantener la integridad de las personas”, precisó la autoridad policial. Asimismo, se confirmó que no se registran personas heridas, limitándose las consecuencias a daños materiales significativos.

El reporte preliminar indica que el fuego destruyó un laboratorio de aproximadamente 200 metros cuadrados. Tras el control de las llamas, los equipos de especialistas de Bomberos iniciaron las pericias correspondientes para determinar el origen y la causa del incendio, mientras las autoridades universitarias evalúan el impacto de la pérdida de equipos e infraestructura para la investigación académica.