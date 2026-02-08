Incendio en la Vega Central: cifra de locales afectados sube a 70 y autoridades descartan recuperación de productos

Tras el devastador incendio que afectó a la Vega Central durante la madrugada de este domingo, las autoridades regionales y comunales actualizaron el balance de daños estructurales. Aunque inicialmente se reportaron 54 puestos dañados, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, confirmó tras un recorrido inspectivo que la cifra real fluctúa entre los 60 y 70 locales comerciales siniestrados.

La inspección se realizó en conjunto con el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y personal de Bomberos, con el objetivo de dimensionar el impacto en las cuatro naves alcanzadas por las llamas. Según detalló el jefe comunal, el municipio se comprometió a brindar apoyo logístico inmediato, enfocándose principalmente en disponer de camiones para el retiro de escombros y desechos generados por la emergencia.

Funcionamiento parcial y seguridad ciudadana

Debido a la magnitud del evento, el recinto se encuentra operando de manera parcial. Por esta razón, el alcalde Jadue realizó un llamado explícito a la ciudadanía para que, en la medida de lo posible, eviten asistir al mercado mayorista mientras se resuelve la etapa crítica de la emergencia.

La prioridad de las autoridades en esta fase es garantizar que el flujo de personas no interfiera con las labores de seguridad. Se busca evitar riesgos adicionales para los clientes y permitir que los equipos técnicos trabajen sin contratiempos en la zona acordonada.

Reporte de lesionados y peritajes técnicos

En cuanto a la integridad física de quienes combatieron el siniestro, se informó que dos voluntarios de Bomberos resultaron con lesiones, aunque afortunadamente estas no son de gravedad. Asimismo, dos guardias de seguridad de la propia Vega Central también sufrieron afectaciones menores durante el inicio del fuego.

El delegado Gonzalo Durán explicó que, tras controlar el incendio, las labores se centran en la revisión de estructuras para prevenir derrumbes posteriores. Paralelamente, se inició un trabajo de investigación y peritaje para determinar las causas exactas que originaron las llamas, proceso que incluye verificar toda la operación logística de Bomberos y el suministro de agua durante la emergencia.