Massú tras el triunfo en Copa Davis: "Frente a rivales como España hay que ser muy cautos"

Tras la sólida victoria sobre Serbia, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, analizó lo que será el próximo gran desafío para el combinado nacional: enfrentar a la España liderada por Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo. El viñamarino, fiel a su estilo analítico, puso paños fríos a la euforia por la clasificación y llamó a la prudencia frente al poderío del cuadro hispano.

En conversación con los medios, el doble medallista olímpico enfatizó que, si bien existe la posibilidad de que la serie se dispute nuevamente en suelo chileno, la localía no garantiza el éxito ante un rival de esa jerarquía. “Cuando uno enfrenta a rivales tan poderosos como España, que juegan bien en todas las superficies, hay que ser muy cautos y tomárselo con calma”, remarcó Massú, subrayando que buscarán la mejor estrategia para que los jugadores nacionales logren sacar una ventaja deportiva.

A diferencia de otras llaves, el calendario otorga esta vez un margen de maniobra que el “Vampiro” considera fundamental. Según explicó, contar con varios meses hasta septiembre permite una organización más robusta, algo que suele ser complejo en el contexto de las estructuras deportivas sudamericanas. “Tener meses para planificar nos da más opciones de jugar con eso”, destacó el capitán.

El compromiso de Cristian Garin

Uno de los momentos más emotivos de las declaraciones de Massú fue el reconocimiento al profesionalismo de Cristian Garin. El tenista decidió defender a Chile pese al reciente fallecimiento de su padre, un gesto que fue profundamente valorado por todo el cuerpo técnico y sus compañeros.

“Es impresionante la fuerza mental que tuvo. Incluso hoy, si tocaba jugar el quinto punto, iba a ir él porque estaba con ganas”, reveló Massú con evidente emoción. El capitán destacó que la presencia de “Gago” en el equipo no solo fue un aporte deportivo, sino un ejemplo de compromiso que permitió al jugador enfocarse en el tenis para encontrar algo de tranquilidad en medio de una semana extremadamente difícil para su entorno personal.