Minvu alerta por red de estafas que afecta a familias damnificadas en el Biobío

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una urgente advertencia a la ciudadanía tras la detección de una red de estafas que operaba en la Región del Biobío. La alerta surge luego de la detención de una mujer acusada de encabezar un grupo que engañaba a familias damnificadas por los recientes incendios, aprovechando la vulnerabilidad de quienes perdieron sus hogares.

El ministro Carlos Montes fue enfático en señalar que el proceso de reconstrucción debe realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad: “Es fundamental informarse solo a través de los canales oficiales y no entregar dinero a terceros que se hagan pasar por funcionarios o asesores del Estado”, subrayó la autoridad, haciendo un llamado a la precaución extrema.

Cómo identificar y denunciar un engaño

Para evitar que más familias caigan en estas redes, el Minvu recordó que su intervención técnica se sitúa en una “tercera línea”, enfocada en la evaluación de daños habitacionales y urbanos. En este contexto, la institución detalló los puntos clave para reconocer un intento de estafa:

Gratuidad total: Los funcionarios del Minvu o Serviu no solicitan transferencias, depósitos ni pagos en efectivo . Todos los trámites son gratuitos.

Acreditación: Cualquier entidad que trabaje con el ministerio debe ser una Entidad Patrocinante registrada y los comités de vivienda deben poseer personalidad jurídica vigente.

Cobros por “acelerar” procesos: Cualquier oferta para reducir tiempos de espera a cambio de dinero es una señal clara de actividad ilícita.

Para reportar estas irregularidades, el Gobierno habilitó el sitio especializado denuncia.minvu.cl, donde se pueden realizar acusaciones de forma confidencial. Esto permite a la cartera iniciar investigaciones administrativas o legales contra quienes resulten responsables de estas malas prácticas.

Canales oficiales de información

El ministerio instó a las comunidades a utilizar exclusivamente las plataformas verificadas para obtener datos sobre subsidios y planes de reconstrucción. Además del sitio web institucional y las redes sociales con sello de verificación, está disponible la línea gratuita Minvu Aló (600 901 11 11).

Finalmente, se informó que en el portal web del ministerio se encuentra disponible una “Guía para prevenir estafas y malas prácticas”, un documento diseñado específicamente para orientar a las personas afectadas por emergencias y proteger el patrimonio de quienes hoy buscan reconstruir sus vidas.