"No es un gesto simbólico ni un regalo": Gobierno promulga la Ley Chile Cuida

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente, Gabriel Boric encabezó la ceremonia de promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, junto a ministras y ministros de Estado. Esta es una reforma que incorpora los cuidados como “cuarto pilar de protección social” y que, en lo esencial, reconoce el derecho al cuidado en tres dimensiones: a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Su implementación comienza este mismo año.

El mandatario se dirigió, en primera instancia, a las personas que realizan labores de cuidado y atribuyó el avance legislativo a “tantos años de lucha que arrastran consigo, muchas décadas de invisibilización”.

“Lo saben mejor que nadie, pero se lo digo a quienes no: sin ustedes el país no se mueve. ¿Se imaginan por un segundo que las mujeres que cuidan se fueran a huelga? Se paraliza el país. Creo que todavía hay muchos, principalmente hombres, que no dimensionan cómo cuidar es trabajar y cómo ese trabajo sostiene también el trabajo del resto”, cuestionó.

En detalle, esta ley crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados como un modelo de gestión intersectorial, multinivel y permanente que articula políticas, programas y servicios que ya existen. Lo anterior, con el fin de eliminar duplicidades y fortalecer la eficiencia del gasto público y con foco en la autonomía, la prevención de la dependencia y el acompañamiento a las personas cuidadoras. Esta coordinación recae en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la nueva Secretaría de Apoyos y Cuidados.

El Presidente Boric detalló que, con esta medida, se “consolida y da forma institucional al trabajo que hemos venido realizando estos años con Chile Cuida”. Igualmente, indicó que se fortaleció la Red Local de Apoyo y Cuidados. “Pasamos de atender a 5 mil 300 cuidadoras y a quienes son cuidadas por ellas en 2022, a más de 37 mil en el 2025. Y expandimos de 90 a 125 comunas”. Además, puntualizó que se han inaugurado 66 Centros Comunitarios en todo Chile y que hacia el fin del Gobierno se llegará a 100.

“Este no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ‘ismos’ pienso que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”, reconoció el mandatario. Además, destacó cómo el proyecto entrega tiempo a quienes cuidan. “El ganar tiempo en un trámite con la Tarjeta de Identificación de Cuidadora y ojalá de cuidador es algo muy significativo. Cuando algunos dicen que es simbólico… Qué insolente qué es la ignorancia a veces”, cuestionó.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, también destacó que esta ley es fruto de “años de organización y de lucha de personas cuidadoras de personas que requieren cuidado y de sus organizaciones, que levantaron esta demanda cuando aún no estaba en el debate público”.

“Ustedes mismas nos lo contaron en los diálogos de cuidado a lo largo de todo Chile: cuidar puede ser muy lindo, pero también muy solitario”, contó la jefa de cartera. Destacó también que este trabajo de reconocimiento de las labores de cuidado “no partió de cero” y reconoció avances en los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet.

La ministra apuntó a que la ley permite el reconocimiento del cuidado y el autocuidado “en concordancia con el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reconoce explícitamente a las personas cuidadoras, remuneradas y no remuneradas como sujetos de derecho, establece el deber del Estado de garantizar de manera gradual y progresiva una oferta suficiente, articulada y de calidad de apoyos y cuidados para quienes lo requieren”.

“Su implementación debe comenzar este mismo año 2026 y confiamos en que quienes asuman la próxima administración darán continuidad y proyección a este sistema, entendiendo que las necesidades de las familias cuidadoras son permanentes y requieren respuestas sostenidas en el tiempo”, proyectó la ministra de Desarrollo Social.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, enmarcó esta norma en otras leyes que ha impulsado el Gobierno Y que permiten avanzar en corresponsabilidad y equidad de género, como las 40 Horas: “La familia no se cría sola. El tiempo de juego no se acompaña por nadie, la colación no la hace un fantasma. Es una oportunidad para que esa nueva hora de descanso, que tiene que seguir avanzando hasta que lleguemos a las 40, no sea de más trabajo aún para las mujeres, sino tiempo para la corresponsabilidad”, dijo.

La jefa de cartera enfatizó en que “sí importa el enfoque de género, que no es ponerle rosado a un libro”. Agregó que las mismas personas que se negaron a que “las mujeres y las personas cuidadoras estuvieran en el registro (de personas cuidadoras) tuvieran una cotización adicional en base al seguro social” hoy “dicen que este logro de la Ley de Cuidados es simbólico”

En tanto, Carolina Lizama, cuidadora y fundadora de la Fundación Mujer Derechos y Cuidados, entregó palabras en la ceremonia y reconoció a las cuidadoras presentes. “Chiquillas, sin ustedes esto no tiene sentido, sin nosotras el país tampoco tiene sentido, así que siéntanse parte de este logro porque cada una de ustedes nos apoyó para estar firme día a día allá en el Congreso”, dijo.

“Como dirigente y como cuidadora, quiero decirlo con claridad: esta ley no es un gesto simbólico ni un regalo. Es el resultado de un trabajo político serio, persistente y profundamente comprometido con la dignidad humana”, enfatizó.