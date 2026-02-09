Con Joe Vasconcellos liderando el top: SCD publica ranking con las canciones chilenas más escuchadas en radio

El cantautor nacional Joe Vasconcellos se posicionó como el artista chileno más programado en radios durante 2025 gracias a su canción “Las seis”, canción que encabezó el ranking anual elaborado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). El tema, lanzado originalmente en 1995 como parte del disco “Toque”, registró 14 mil 571 reproducciones en emisoras locales entre enero y diciembre del año pasado.

El logro coincide con la conmemoración de los 30 años del álbum, que Vasconcellos celebró con una serie de conciertos a lo largo del país. En el listado, “Las seis” superó a “Bailando solo” de Los Bunkers, que lideró la medición de 2024 y que en 2025 alcanzó 11 mil 956 programaciones, ubicándose en el segundo lugar.

Tras conocer la noticia, el músico expresó su emoción y agradecimiento, destacando la inspiración de Coquimbo y a figuras como Hernán Gallardo y Patricio Zúñiga “Tommy Rey”. Además, subrayó la importancia de la música y el baile para la salud mental, celebrando el reconocimiento como un homenaje colectivo.

El ranking continúa con una fuerte presencia de clásicos y éxitos transversales del repertorio nacional. En el tercer puesto se ubicó “Por la carretera” de Los Vásquez (11 mil 684 programaciones), seguido por “Tattoo” de Zúmbale Primo (11 mil 595) y “Tren al Sur” de Los Prisioneros (11 mil 334). Completan el top ten temas emblemáticos como “Llueve sobre la ciudad” de Los Bunkers, “Doble opuesto” de La Ley, “Estrechez de corazón” de Los Prisioneros y “Me gusta todo de ti” de Noche de Brujas.

La tendencia hacia canciones clásicas se mantiene en el top 25, donde aparecen nombres como Nicole, Mon Laferte, Glup, Álvaro Scaramelli, Aleste y Jorge González. La presencia de artistas más recientes se ve reflejada en “Ponte Lokita” de Katteyes y Kidd Voodoo, que alcanzó el puesto 15 con 7 mil 518 programaciones.

Según SCD, la medición se realiza de forma permanente en más de 400 radios mediante el sistema Vericast, información clave para la distribución de derechos de autor y para monitorear el cumplimiento de la llamada “Ley del 20%”, que exige un mínimo de música chilena en la programación radial. En 2025, el 60,5% de las emisoras cumplió con esta norma, mientras que el promedio de música nacional programada fue de 24,9%.

El presidente de SCD, Rodrigo Osorio, señaló que los datos evidencian una programación radial consolidada, con un promedio de música chilena que se mantiene en torno al 25% y un ranking que tiende a reiterarse con los mismos clásicos. No obstante, destacó que existe potencial para ampliar la presencia de artistas nacionales, considerando que Chile se encuentra entre los países que más escuchan música local en plataformas digitales, donde un 37% del consumo corresponde a artistas chilenos.

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