Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva de la exministra Ángela Vivanco

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes mantener la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por su defensa. La decisión fue adoptada de manera unánime por el tribunal.

La exjueza permanece imputada en una investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos vinculados a la denominada trama “Muñeca Bielorrusa”. Pasadas las 16:00 horas, el tribunal determinó que se mantienen las condiciones que justifican su privación de libertad mientras avanza la indagatoria penal.

El juez Rodrigo Schnettler, quien presidió la sala, detalló que Vivanco enfrenta imputaciones por tres delitos de cohecho agravado, los que podrían implicar penas de presidio mayor en su grado mínimo, además de las sanciones asociadas al delito de lavado de activos. Según expuso, se trata de ilícitos cuya gravedad dificulta la aplicación de penas sustitutivas.

El magistrado también desestimó los argumentos de la defensa relacionados con el estado de salud de la imputada, señalando que sus condiciones pueden ser controladas bajo el régimen interno del recinto penitenciario. Añadió que eventuales desatenciones médicas deben ser objeto de cautela y garantías por parte de la institución correspondiente.

Durante la audiencia, la defensa de Vivanco, encabezada por el abogado Jorge Valladares, solicitó modificar la medida cautelar, cuestionando la solidez de la imputación y argumentando que no se han acreditado elementos esenciales del delito de cohecho, como la existencia de un acuerdo corruptor.

Por su parte, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, solicitó mantener la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos investigados y la existencia de riesgos procesales, especialmente en relación con diligencias pendientes en la investigación.

Con esta resolución, la exministra de la Corte Suprema continuará privada de libertad mientras se desarrolla la investigación por la trama “Muñeca Bielorrusa”, uno de los casos judiciales de mayor impacto en el sistema judicial chileno reciente.