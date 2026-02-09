Diario y Radio Universidad Chile

Este lunes abre al público la tercera etapa del barrio Meiggs libre de toldos azules

Durante la mañana de hoy se realizó la apertura al público de la etapa 3 del despeje del barrio, en un hito que se suma a las etapas 1 y 2 ya ejecutadas y que consolida la recuperación de esta emblemática zona comercial de Santiago.

A las 9:00 horas de hoy se realizó la apertura al público de la etapa 3 del despeje del barrio Meiggs, hito que se suma a las etapas 1 y 2 ya ejecutadas y que consolida la recuperación de esta emblemática zona comercial de la comuna de Santiago.

Esta tercera etapa de recuperación del barrio se concretó el miércoles pasado con una intervención liderada por la Municipalidad de Santiago, en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros y la Cámara de Comercio de Meiggs.

El operativo permitió despejar seis calles del sector, instalar siete nuevos portones y consolidar la recuperación del espacio público, avanzando en seguridad y orden en uno de los principales polos comerciales de la capital.

La intervención, planificada durante varias semanas, consideró el despeje y control de las calles Conferencia, San Alfonso, Sazié, Grajales, Gorbea y San Vicente, además de la instalación de siete nuevos portones, que se suman a los cuatro perimetrales ya instalados en las etapas uno y dos, reforzando el cierre y la protección del área recuperada.

El alcalde Mario Desbordes afirmó que “el perímetro está recuperado y estamos trabajando para que vuelva a operar. La zona que se está interviniendo no va a ser recuperada por los toldos azules, aquí no van a volver los toldos azules”.

Una de las calles del barrio Meiggs tras la intervención de Carabineros en el marco de la tercera fase del operativo contra el comercio ilegal.

Tercera etapa del operativo contra el comercio ilegal en el barrio Meiggs. Foto: ATON.

En tanto, el director (s) de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Osvaldo Gómez, entregó más detalles de la operación “Este es un barrio seguro, está tranquilo, está custodiado, está enrejado. Y lo que buscamos hoy en día es entregar esa sensación a las personas que nos visitan. Al reiterar este llamado, por favor, vengan a hacer sus compras. Con total tranquilidad. Este es el renovado barrio Meiggs”, explicó.

El funcionario de la Municipalidad agregó que este plan se ejecuta empujado por la presencia de crimen organizado en el lugar, “Las personas que consideraron por años que en la calle se podía hacer lo que quisieran, que podían incumplir las normas, que podían trabajar sin permiso, sin patente, sin autorización, sin nada, con la venta inclusive de artículos en muchas oportunidades ilegales, fueron entendiendo y comprendiendo que la búsqueda es un Santiago más seguro, limpio y ordenado. Eso es lo que estamos propiciando hoy día”, recalcó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del barrio Meiggs, Adolfo Numi, destacó que la intervención forma parte de una planificación de largo plazo para recuperar el barrio y erradicar definitivamente las economías ilícitas.

Las autoridades reiteraron que los servicios preventivos, el patrullaje policial y la vigilancia municipal se mantendrán de forma permanente, con el objetivo de resguardar los sectores intervenidos y evitar el desplazamiento del comercio ilegal hacia otras calles del barrio.

