Gobierno destaca histórica reducción en tiempos de espera no GES durante 2025

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, presentaron este lunes las principales cifras correspondientes a la Glosa N°6, referida a los tiempos de espera de patologías no cubiertas por el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). En la instancia, ambas autoridades destacaron avances históricos en la reducción de los plazos de atención durante el año 2025.

Según expuso la ministra Aguilera, la disminución de los tiempos de espera ha sido una prioridad central del actual gobierno, sustentada en una estrategia que combina el fortalecimiento del sistema público, la complementación con prestadores privados, el aumento de la capacidad resolutiva de la atención primaria y la modernización de los sistemas de información.

“Durante estos años hemos logrado sacar de la lista de espera a alrededor de 12 millones de personas”, afirmó la secretaria de Estado, agregando que actualmente “los tiempos de espera son los menores que se tienen registrados desde que se comenzó la medición en 2016”.

Asimismo, relevó el impacto de nuevas herramientas legales. “Hemos legislado algunas piezas que han permitido avanzar en las listas de espera de mayor costo, como es la ley SAP, que tiene una protección financiera especial para personas Fonasa que requieren reemplazo articular de rodillas y de cadera”, puntualizó.

Por su parte, el subsecretario Martorell enfatizó que el principal indicador para evaluar el funcionamiento del sistema es el tiempo de espera. “Este refleja que más personas están accediendo, siendo diagnosticadas y formalmente incorporadas a la lista”, explicó.

De la misma forma, detalló que la medición incluye “consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, intervenciones quirúrgicas mayores y menores”, permitiendo una gestión más precisa de la demanda.

En relación con el sistema GES, recordó que “en 2025 se incorporaron tres nuevas patologías, llegando a 90 problemas de salud garantizados”, y que ese año “se generaron cinco millones y medio de garantías GES, logrando un cumplimiento del 98,1 por ciento”.

Respecto a las patologías no GES, Martorell informó que “más de 2,7 millones de personas egresaron de esta lista de espera durante el año 2025”.

“La mediana de espera que tienen hoy las personas es la más baja desde que existe registro. Hoy día, por tanto, atendemos a más personas y estas esperan menos”, afirmó.

Uno de los hitos destacados fue el quiebre en la tendencia histórica. “Durante 2025 se logró quebrar la tendencia: fueron más las personas que salieron de la lista que las que ingresaron”, señaló.

Consultada por cuestionamientos de exautoridades, como el exsubsecretario Luis Castillo, la ministra Aguilera rechazó una visión simplista del fenómeno. “La lista de espera es un reflejo del sistema de salud administrado que tenemos, cuya puerta de entrada es la atención primaria”, afirmó.

Recordó que durante la pandemia “la atención primaria estuvo parcialmente cerrada”, lo que afectó gravemente la producción. “Cuando nosotros recibimos el gobierno, estaba produciendo menos atenciones”, señaló.

Con la reapertura, explicó, aumentaron las derivaciones: “Era esperable un aumento y una estabilización, no una reducción inmediata”. En ese sentido, enfatizó que “nuestra meta no es acabar con el contingente de personas, sino que las personas transiten rápidamente entre niveles”.