La compañía chilena Silencio Blanco estrena en Noruega su nueva obra “Cabeza de Elefante”

Inspirada en una historia real, la compañía Silencio Blanco prepara el estreno de “Cabeza de Elefante”, un nuevo montaje que aborda la pérdida progresiva de la memoria como una metáfora sobre la identidad, el recuerdo y la fragilidad de la existencia. La obra toma como símbolo la figura ancestral del elefante —tradicionalmente asociado a la memoria infinita— para reflexionar sobre qué sucede cuando recordar deja de ser posible y qué permanece cuando los recuerdos comienzan a desvanecerse.

El montaje profundiza la línea de investigación escénica que caracteriza a la compañía. Esta vez, desplazando el foco desde la memoria colectiva hacia la memoria individual. A través de la manipulación de marionetas, una poética visual sensible y un lenguaje escénico sin texto, la propuesta invita al público a recorrer el viaje íntimo de un hombre que olvida, abriendo preguntas sobre la pérdida, el cuidado y la vulnerabilidad de la memoria en el mundo contemporáneo.

Dominga Gutiérrez, productora creativa de Silencio Blanco, señaló que el proyecto representa un nuevo desafío artístico para la compañía. “Luego de habernos enfocado en personajes particulares y universales, en oficios chilenos que se pierden o tragedias que se pasan por alto, nos parece tremendamente desafiante e interesante esta vez adentrarnos en la memoria individual y, desde ahí, hablar de la existencia”, explicó.

“Cabeza de Elefante” tendrá su estreno internacional el 10 de febrero de 2026 en Figurteatret i Nordland, en Stamsund, Noruega, con funciones posteriores en Oslo. En Chile, el estreno está programado para el 9 de abril de 2026 en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La obra es una coproducción entre Figurteatret i Nordland (Noruega) y HetLab Hasselt (Bélgica), y cuenta con financiamiento del Fondo de Artes Escénicas en su línea de Creación, además de formar parte del Plan de Gestión de la Compañía Silencio Blanco, apoyado por el Fondo de Artes Escénicas – Compañías de Trayectoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El proyecto es dirigido artísticamente por Santiago Tobar y cuenta con producción creativa de Dominga Gutiérrez. El elenco está integrado por Camilo Yáñez, Marco Reyes, Karin Mayorinca y José Calderón, mientras que el diseño sonoro y la composición musical están a cargo de Ricardo Pacheco, con asesoría en iluminación de Paulo Letelier. El equipo de gestión lo conforman Dominga Gutiérrez, Camila Casanova y Macarena Carvajal, con comunicaciones a cargo de Francisca Yévenes.

Además, la obra cuenta con el apoyo de Fira de Titelles de Lleida, Kragujevac Theater for Children and Youth y Loica Cultura & Comunicación, y el patrocinio del Centro Cultural Estación Mapocho.