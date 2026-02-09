Matilde Schwencke destaca en su debut olímpico y lidera a Sudamérica en Cortina

Un debut para recordar tuvo la esquiadora nacional Matilde Schwencke en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026. La deportista chilena finalizó en el puesto 27 del descenso femenino, disputado este domingo en el Tofane Skiing Center de Cortina d’Ampezzo, firmando además el mejor resultado sudamericano de la prueba.

Schwencke completó el exigente recorrido con un tiempo de 1:43.31, en una competencia marcada por la alta dificultad técnica del trazado y la presencia de las principales figuras del esquí alpino mundial.

Tras su participación, la esquiadora expresó su emoción por concretar un objetivo largamente perseguido. “Es un orgullo, la emoción es total. El plan y la actitud que quería tener hoy los tuve. No me aguanté la emoción porque era un objetivo desde que tenía uso de razón”, señaló.

La representante chilena valoró especialmente su rendimiento comparativo a nivel continental. “Ser la primera sudamericana es un gran plus. Hay cosas que mejorar, pero el esquí está, y me llevo toda la experiencia para mi próxima competencia en el Súper Gigante”, agregó.

La actuación de Matilde Schwencke marca un hito personal y confirma su proyección en la élite del esquí alpino, en unos Juegos Olímpicos que continúan para ella con nuevas pruebas en el calendario de Milano–Cortina 2026.