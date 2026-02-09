Orellana y dichos de Kast en Hungría: "¿Cuál presidente electo va a primar, el que evita los temas valóricos o el que declara la guerra cultural?”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al cambio de gobierno y la reunión que tuvo con su sucesora, Judith Marín. Esto, además de otros temas contingentes como la posibilidad de que avance la Ley de Sala Cuna Universal.

En primer lugar, y respecto a avances importantes en esta administración, la secretaria de Estado mencionó la Ley de Responsabilidad Parental y Pago efectivo de Pensiones de Alimentos, que “que poco a poco va ayudando a fomentar el cambio social desde considerar al ‘papito corazón’ o ‘mamita corazón’ como una figura chistosa, parte de la picardía del chileno, a entender que eso es abandono parental y tiene graves consecuencias no solo para los niños y niñas, sino para las madres que en un 97% son quienes se hacen cargo de eso”.

También resaltó progresos en la concepción y la forma en que el Estado aborda la violencia contra las mujeres, específicamente a través de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres. “Contrario de lo que se dice, la violencia de género y los feminicidios en particular no han aumentado, pero tampoco han disminuido, y eso es lo que debería guiarnos hacia esta nueva estrategia”, dijo.

“Lo menciono a propósito de que ya sostuve mi primera reunión bilateral con quien va a ocupar el cargo a partir del 11 de marzo, Judith Marín, y una de las cuestiones en las que nos extendimos bastante fue, precisamente, la Ley Integral y su implementación, puesto que tiene transitorio de aplicación hasta el año 2029”, continuó Orellana.

La ministra indicó que en este Gobierno ya se logró avances con la normativa recién mencionada. “Vamos a entregar las herramientas para que esta ley se implemente en toda su capacidad, porque pasamos de tres a 27 centros de atención especializada. Cuando asumimos el 2022, solo tres regiones, Biobío, Santiago y Valparaíso, tenían capacidad de atención compleja para casos más graves, todo el resto del país estaba fuera. Hoy tenemos 27, al menos dos por región”.

Agregó que es un servicio en vías de modernización y que hay recursos comprometidos, por lo tanto, que “las condiciones para seguir avanzando están. Lo que se va a requerir es tener la voluntad de mantener ese camino de avance”.

La jefa de cartera de Mujer destacó también la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que se promulga hoy. “Acá vamos a dejar aprobado el proyecto de ley, pero vienen etapas muy importantes de implementación que van a ser necesarias de tener un impulso por parte de las autoridades”.

“Creo que aquí las organizaciones de cuidadoras han logrado mostrar que ese más de 1 millón de personas que cuidan en forma intensiva a alguien no requieren declaraciones ideológicas, sino más bien que el Estado las reconozca, las vea y genere políticas para ellas”, dijo.

Aborto: “¿Cuál presidente electo va a primar?”

Sobre el debate del aborto, la ministra aseguró que en la reunión con Marín se “hizo una cuenta de todos los proyectos de ley que tenemos en trámite”, pero que se centraron en los puntos que ya son materia de ley y que no es una opción no implementar.

Por otro lado, consultada respecto a si le preocupan posibles retrocesos, la secretaria de Estado respondió: “Me parece que la pregunta está más bien hacia el nuevo oficialismo. ¿Cuál presidente electo va a primar? Si el que dice que no se va a dedicar a los mal llamados temas valóricos, que para mí son políticos, o el que va a Hungría, que es un país que está 79 en el área socioeconómica de Chile, a declarar la guerra cultural y a decir que hay que hacer cosas contra el feminismo”.

En relación a la importancia del aborto en tres causales como política pública y frente a los cuestionamientos de sectores como el Partido Social Cristiano a la causal de violación, la ministra enfatizó en que “eso se autoexplica cuando recordamos que la mediana de edad de acceso a la causal de violación entre menores de edad es de 13 años. No creo que requiera más que decir”.

La autoridad expicó que “hay un aumento muy leve en la constitución de casos, pero eso es precisamente porque hemos aumentado la información al respecto. Y no hay que olvidar que desde el año 2022 hay una nueva garantía explícita en salud GES 86, que es la garantía explícita en salud ante agresiones sexuales agudas que incorpora la consejería más integral, el acceso de una atención de primeros auxilios en salud mental y luego la derivación”.

“Efectivamente, durante el primer año hemos constatado, y están disponible las cifras del DEIS a nivel nacional, que se aumentó la aplicación de la causal de violación parejamente en las pocas mujeres que acceden a ello. Porque se habla de esto como si fuera un boom, pero no son cientos de miles de casos. Son muy pocas mujeres, pero que logran acceder a su derecho a decidir en caso de violación, de inviabilidad fetal o de riesgo de día de la madre”, clarificó Orellana.

Desafíos pendientes

Consultada sobre temas que quedaron pendientes para la actual administración, la jefa de la cartera de la Mujer mencionó el proyecto de ley de Sala Cuna Universal y se cuestionó si habrá “voluntad en el nuevo oficialismo de aprovechar su recorrido, que lamentablemente, como ya bien se señalaban el fin de semana en una carta que no es oficialista, es decir, que no es pro este gobierno sino que más bien es pro buscar racionalidad en el debate, no se logró discutir la última propuesta del Gobierno porque no se citó a la comisión”.

“Es un debate que está muy avanzado y que por primera vez, como reconocen distintos sectores, tiene posibilidades de ver la luz. El senador García Ruminot, futuro Segpres, fue una de las personas clave en lograr hacer que esto avanzara y sabe que hay un intercambio técnico profundo, así que yo esperaría que eso se pudiera seguir avanzando”, complementó.

En segundo lugar, Orellana aseguró que le “heredó” a su sucesora la reforma a la sociedad conyugal, una iniciativa que, a su vez, “le encargó” la exministra Mónica Zalaquett. “Todavía sigue pendiente. Está en su segundo trámite en la Comisión de la Constitución y busca eliminar la discriminación que aún persiste contra las mujeres casadas respecto a su capacidad de decidir sobre sus bienes, sus recursos, etcétera”, dijo.

En su discurso en Bruselas, el presidente electo, José Antonio Kast, aseguró que “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad” y puso al “feminismo ideológico” en el grupo de movimientos que, a su juicio, promueven la división social. Consultada específicamente sobre si cree que el “feminismo restringe la libertad individual”, la jefa de cartera de Mujer, dijo que “no hay que tener un magíster. Basta con ir a hablar con nuestras abuelas, independiente de cuándo vivió la de cada una, y comparar qué capacidad han tenido para llevar a cabo sus proyectos de vida, cualquiera este fuera, sin el avance de los derechos de las mujeres que han sido promovidos por nada más y nada menos que el feminismo”.

“Es decir, cada generación de mujeres en Chile ha obtenido una mayor libertad para poder decidir, ser, querer hacer cosas que la anterior generación probablemente no pudo. Y esa expansión de la libertad de las mujeres no se obtuvo por sí sola, ni por voluntad solamente de algunos sectores políticos. Se obtuvo gracias a la fuerza de las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres”, señaló Orellana.