Presidente Boric emplaza a la UDI por Sala Cuna Universal: "Saquense ustedes la foto si quieren, pero aprobémoslo”

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, junto a ministras y ministros de Estado. Norma que establece la obligación tanto del Estado como de los privados de promover la corresponsabilidad social y de género, la conciliación, la prevención de violencia y el autocuidado.

En línea con lo anterior, el mandatario insistió en la relevancia de que se apruebe la ley de Sala una universal. “Hoy estamos celebrando la Ley de Chile Cuida, pero tenemos una gran tarea pendiente que está vinculada con esto y que tenemos la posibilidad de sacar adelante si es que existe voluntad política, que es la Ley de Sala Cuna, para terminar con la discriminación que sufren las madres, las mujeres para ingresar o para reinsertarse en el mundo laboral”, dijo.

“Acá creo que hay que ser bien claro porque esto no es en el aire. La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna, y se los decimos claramente. La UDI está impidiendo aprobar esto para las mujeres de Chile”, enfatizó Boric.

El jefe de Estado cuestionó, además, que esta resistencia tendría un origen político comunicacional. “¿Saben lo que dicen en privado? Y esto es lo más indignante: que no quieren darle un logro al Gobierno. Esto no se trata de un logro al Gobierno. Se trata de un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando. Y le digo a los señores de la UDI, porque todos los voceros además son hombres en esto, saquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo. No sigamos esperando”, indicó.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana también mencionó la iniciativa en la instancia. En esa línea indicó que, en línea con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y otras leyes que aportan en corresponsabilidad como las 40 horas, “también vamos a insistir con sala cuna para que compartamos el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres y se nos deje de castigar siquiera por la posibilidad de ser madres”.