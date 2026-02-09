Raúl Sohr y la política internacional de Kast: "La pregunta clave es qué hará Chile frente a China, que es nuestro principal socio comercial"

La creciente tensión entre Estados Unidos y América Latina vuelve a instalarse en el centro del debate internacional. Para el periodista y analista Raúl Sohr, la política exterior impulsada por Donald Trump responde a una lógica histórica renovada. “Lo que estamos viendo es la versión actualizada de la doctrina Monroe, lo que yo llamo la doctrina Donroe”, afirma.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Sohr afirmó que el eje central de esta estrategia es limitar la presencia de China en la región. “El propósito principal es excluir a China, hasta donde sea posible, de América Latina, en términos económicos, políticos y especialmente de infraestructura”, explica, citando como ejemplo la preocupación de Washington por la construcción de puertos estratégicos financiados por Beijing.

En ese marco, Cuba vuelve a ocupar un lugar prioritario. “Para Washington, Cuba ha sido siempre una piedra en el zapato”, señala el analista, recordando que desde la Revolución de 1959 la isla ha sido un objetivo permanente de la política estadounidense. Hoy, el bloqueo al suministro de petróleo aparece como el principal instrumento de presión. “El rasgo central de la política actual es impedir el arribo de petróleo a la isla”, subraya.

Las consecuencias internas son severas. “Ya hay cortes de luz de 10 a 12 horas diarias”, advierte Sohr, explicando que Cuba depende de centrales térmicas obsoletas y carece de fuentes energéticas alternativas suficientes. Según estimaciones internacionales, agrega, “las reservas de petróleo no superarían un mes”.

Pese a ello, el analista destaca la respuesta social. “La población ha reaccionado con tranquilidad y resignación”, dice, apelando a un concepto clave: el cubanismo. “No es adhesión al régimen, es la defensa de la soberanía. Dicen: el régimen puede no gustarnos, pero Cuba es Cuba”.

Una lógica similar, sostiene, se observa en Venezuela tras la intervención estadounidense. “Hay una reacción muy clara: una cosa es el régimen y otra el petróleo. El petróleo es venezolano”, afirma. Para Sohr, el modelo aplicado en Caracas es inédito. “No fue una invasión clásica, fue un secuestro del presidente y la imposición de condiciones: Estados Unidos se hace con el petróleo y deja al resto del país bajo tutela”.

Ese esquema abre múltiples interrogantes. “Nadie sabe cómo va a evolucionar la situación venezolana”, advierte, cuestionando el impacto que tendría que empresas estadounidenses controlen el destino del principal recurso del país. “Eso tiene consecuencias políticas enormes”.

Respecto del rol de otras potencias, Sohr descarta una división rígida del mundo por esferas de influencia. “Las relaciones internacionales son dinámicas. No es que cada cual se encierre en su zona”, explica. China y Rusia, señala, evalúan costos y beneficios en un contexto global marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones en Asia.

Finalmente, el analista proyecta el impacto de este escenario en Chile, ad portas de un cambio de gobierno. “Habrá relaciones más estrechas con Estados Unidos, sin duda”, afirma, aunque advierte sobre las presiones crecientes. “La pregunta clave es qué hará Chile frente a China, que es nuestro principal socio comercial”.

Sohr recuerda episodios recientes como la cancelación del contrato para pasaportes con tecnología china tras advertencias de Washington. “Ese es un ejemplo claro de las presiones a las que Chile podría verse sometido con mayor fuerza en el futuro”, concluye.