Abogado de Ghislaine Maxwell desliza posible exculpación a Trump a cambio de inmunidad en Caso Epstein

Durante la jornada de ayer, Ghislaine Maxwell, en la comparecencia virtual ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes y en el marco del Caso Epstein, se negó a declarar y responder preguntas apelando a la Quinta Enmienda de los Estados Unidos. Además, envió una señal directa a Donald Trump: si recibiera clemencia, entregaría un testimonio que, según su defensa, lo exculparía de cualquier vínculo delictivo con el caso.

La audiencia, a puertas cerradas y por videollamada con Maxwell, tuvo lugar en plena tormenta provocada por la reciente publicación de más de tres millones de documentos del expediente Epstein. La socialité, de 64 años, es la única persona condenada por un delito en relación con el caso. Fue declarada culpable en 2021 de tráfico sexual de menores para el financista y cumple una condena de 20 años de cárcel en Texas.

La posibilidad de colaborar con información surgió a través de su abogado, David Oscar Markus, quien afirmó que su representada está disponible para hablar “con total franqueza y honestidad” si Donald Trump le concede un indulto o una conmutación de la pena.

“Solo ella puede ofrecer la versión completa de los hechos. A algunos no les gustará lo que oigan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito”, señaló el defensor en un comunicado difundido mientras se desarrollaba la audiencia y que luego publicó en la red social X.

Ghislaine Maxwell invoked her Constitutional right to silence this morning before @RepJamesComer and the House Oversight Committee. Here is the statement I gave to the Committee explaining why: Members of the Committee: On my advice, Ghislaine Maxwell will respectfully invoke… — David Oscar Markus (@domarkus) February 9, 2026

Markus añadió que únicamente Maxwell puede explicar los elementos pendientes del caso y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer esa información.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, quien asistió a la declaración de Maxwell, consideró que “todo esto es una estrategia para intentar conseguir un indulto del presidente Trump”.

El Departamento de Justicia señaló que no se esperan nuevos procesamientos, pero varios líderes políticos y empresariales quedaron manchados por el escándalo o dimitieron después de que sus vínculos con Epstein salieran a la luz en los archivos.

Hasta ahora, el mandatario estadounidense no ha descartado públicamente la posibilidad de otorgarle un indulto o algún tipo de beneficio presidencial.