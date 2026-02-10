Contraloría detecta millonarias irregularidades en uso de recursos tras megaincendio en Valparaíso

La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría que revelan graves deficiencias en la gestión de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Las observaciones involucran a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura, y derivaron en sumarios administrativos y el envío de antecedentes a organismos persecutores.

En el caso de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Informe N°528/25 detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas durante la emergencia. La auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo, por lo que se instruyó un sumario administrativo y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para eventuales acciones legales.

Respecto de la Municipalidad de Quilpué, el Informe N°535/25 constató gastos improcedentes, como la compra de cocinillas sin certificación de la SEC y el extravío de bienes donados. Además, se identificaron falencias en la entrega de ayudas a damnificados, en la gestión de personal y en proyectos asociados a la emergencia. La Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.

En la Municipalidad de Viña del Mar, el Informe N°503/25 evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas entre febrero de 2024 y abril de 2025. Se detectaron problemas de rendición, falta de trazabilidad en los beneficios entregados y vulneraciones a la normativa de compras públicas, por lo que se instruyó un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.

Las fiscalizaciones a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso también arrojaron múltiples irregularidades. El Informe Final N°805/25 detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con deficiencias en los procesos de contratación y control interno. En tanto, el Informe Final N°500/25 constató pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con sobreprecios, irregularidades en la adjudicación y falta de respaldo documental.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General reiteró la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar la correcta utilización de los recursos públicos y resguardar la legalidad y transparencia en contextos de emergencia. Asimismo, instruyó medidas disciplinarias, acciones correctivas y eventuales acciones legales en los casos que corresponda.