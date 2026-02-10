Corte de Apelaciones modifica cautelar de Luis Hermosilla a arresto domiciliario nocturno

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes 9 de febrero modificar la medida cautelar del abogado Luis Hermosilla, pasando de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno en el marco de la investigación conocida como el caso Audio. Con esta decisión, el imputado deberá cumplir la restricción entre las 22:00 y las 06:00 horas.

La modificación de la cautelar se produjo luego de que la defensa de Hermosilla apelara la resolución del Juzgado de Garantía de Santiago, que había rechazado la solicitud de cambio de medida por considerar que existía un posible riesgo de fuga. El tribunal de alzada acogió parcialmente los argumentos de la defensa, aliviando las restricciones impuestas previamente al abogado.

Tras la audiencia, Hermosilla criticó el actuar del Ministerio Público y aseguró que busca que el caso llegue a juicio oral para poder controvertir las imputaciones de la Fiscalía. “Ya se están terminando los momentos en que el Ministerio Público puede hablar libre e impunemente. Por eso queremos ir a juicio oral”, señaló.

El abogado también insistió en la relevancia de que la fiscal Parra preste declaración, argumentando que es necesario esclarecer la naturaleza de sus comunicaciones. Según Hermosilla, la fiscal le habría solicitado gestiones con ministros de la Corte, afirmación que calificó como parte de un contexto que, a su juicio, debe ser aclarado en sede judicial.

Asimismo, sostuvo que Parra le habría pedido intervenir ante autoridades judiciales y que habría insistido en conocer el avance de dichas gestiones, acusando a la persecutora de entregar información falsa sobre esos contactos.

La causa continúa en investigación, mientras se mantienen las diligencias para esclarecer las eventuales responsabilidades en el denominado caso Audio, que ha generado amplio debate público y político en el país.