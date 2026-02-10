Gobierno lanza Latam-GPT, el primer gran modelo de lenguaje abierto de América Latina

Con la presencia del Presidente Gabriel Boric, autoridades de gobierno, académicos y representantes del sector tecnológico, se realizó el lanzamiento oficial de Latam-GPT. Este es el primer modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe, desarrollado con identidad regional y orientado a comprender las realidades locales.

La iniciativa fue impulsada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), en colaboración con el Estado y organismos internacionales como la CAF y empresas tecnológicas como Amazon Web Services (AWS), bajo un modelo de cooperación sin precedentes.

Durante la ceremonia, el Presidente Boric destacó la relevancia estratégica del proyecto en un escenario global marcado por el rápido avance de la IA. “Uno de los desafíos que tiene la inteligencia artificial es que el punto de partida importa mucho, porque su crecimiento es exponencial y cuando nos demoramos mucho en partir, vamos quedando atrás en algo que está desarrollándose de manera muy vertiginosa”, expuso.

En esa línea, el Mandatario subrayó que el desarrollo de esta tecnología no debe verse únicamente como una amenaza, sino como una oportunidad para la región. “Acá estamos defendiendo nuestra identidad, nuestro derecho a existir y posicionando a la región como un actor activo y soberano de la economía del futuro”, recalcó.

Latam-GPT fue diseñado para mitigar los sesgos de los modelos importados que hoy dominan el mercado internacional mediante el uso de datos locales y una arquitectura abierta orientada a la corporación multilateral y la gobernanza ética compartida.

El proyecto integra así un corpus de 18 terabytes de información en español, portugués e inglés, estructurado a partir de más de 50 alianzas técnicas en 15 países de la región.

El director del CENIA, Álvaro Soto, destacó que el desarrollo de capacidades propias en inteligencia artificial es clave para el futuro de la región. “Es una tecnología que va a revolucionar la vida de cada uno, de la gente que queremos, de nuestras ciudades, de nuestros países. Y dejar que esa tecnología la hagan en otra parte del mundo, yo creo que no es una opción”, manifestó.

Soto advirtió sobre los riesgos de una dependencia excesiva de desarrollos extranjeros en un contexto marcado por tensiones geopolíticas. “Es un poco ingenuo. Es muy importante que en la región nos paremos y podamos desarrollar las capacidades para esto”, afirmó.

Desde el sector privado, el líder de tecnología para el sur de América Latina de AWS, Rafael Mattje, explicó que el éxito de Latam-GPT se sustenta en la etapa de entrenamiento y en una infraestructura robusta.

“Cuando adaptamos un modelo de lenguaje a nuestra región, lo entrenamos para comprender nuestro lenguaje, contexto y cultura de manera profunda”, señaló.

Mattje detalló que el modelo procesa cientos de miles de millones de palabras y cuenta con cerca de 70 mil millones de parámetros, lo que exige una alta capacidad computacional. “Desarrollar un modelo con 70 mil millones de parámetros, como LATAMGPT, requiere capacidad computacional masiva, almacenamiento seguro de datos y redes de alta velocidad”, explicó.

Las autoridades coincidieron en que Latam-GPT representa un paso decisivo para que América Latina deje de ser únicamente consumidora de tecnología y reiteraron la relevancia de cómo este proyecto refuerza la autonomía y la identidad regional en un escenario global cada vez más competitivo.