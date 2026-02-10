Haydee Oberreuter y la continuidad Plan Nacional de Búsqueda: “No es una obligación de determinados gobiernos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, se refirió a las políticas públicas en la materia del gobierno del Presidente Gabriel Boric, los desafíos pendientes y las proyecciones para la próxima administración. Entre ellas, la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda.

La también dirigenta de DD.HH. planeó una serie de temas inconclusos del actual periodo, como los relativos a la Comisión de Verdad de las Víctimas del Estallido Social, y otros que son parte del programa de Gobierno. Por ejemplo, “el tema de los 50 años de silencio comprometidos con las víctimas calificadas por las comisiones Valech”, mencionó, en referencia Comisión Calificadora Permanente.

Sin embargo, fue enfática al destacar que “hay un tema principalísimo y que ha sido objeto de la preocupación durante este tiempo, que es el Plan Nacional de Búsqueda (…), y que este Gobierno, como resultado del trabajo que se ha venido desarrollando históricamente, acogió a efectos de impulsar como una política pública en materia de búsqueda del destino de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”.

De hecho, organizaciones de derechos humanos ya han alertado por el futuro de esta política pública en la próxima administración, y Oberreuter dijo compartir esa preocupación. Una que, admeás, calificó como razonable: “El señor ministro que viene a la cartera es una persona que se ha caracterizado por estar en la línea de la defensa de lo que fue el dictador Augusto Pinochet”, expresó.

“Evidentemente que ahí tenemos un problema porque se trata familiares de víctimas de las políticas represivas que impulsó (Pinochet), que materializó a sangre y fuego justamente el que fue su defendido. Entonces, no sé cómo podría no estar preocupado uno por esto, pero ya veremos en la práctica qué es lo que realmente sucede”, complementó.

De todas formas, la exautoridad de DD.HH. destacó que “la búsqueda de los desaparecidos es una larga y dolorosa historia que ha sido sostenida fundamentalmente por las propias organizaciones, por los familiares no agrupados y por las personas con sentido de empatía y amorosa solidaridad que han acompañado y luchado a lo largo de medio siglo. Esta no es una batalla ni una tarea que se haya emprendido a partir del Gobierno del presidente Boric. Esta es una tarea que desde el día uno se ha venido desarrollando a fuerza y voluntad de la propia sociedad civil”.

En ese sentido, destacó que “más allá de la autoridad que llegue o deje de llegar, es muy importante no perder de vista el rol sustantivo y eje que han tenido en esto las propias organizaciones. Y en ello, también destacar el que le ha correspondido a lo que ha sido el Programa de Derechos Humanos dependientes de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio”.

De todas formas, la dirigenta señaló que “quizás, en este momento, lo que hay que hacer es, primero, apelar a la forma tradicional de ver las cosas, que es considerar que hasta que la autoridad no está en su puesto y no tome las decisiones, no podemos todavía elucubrar”.

Además, destacó que el Plan Nacional de Búsqueda corresponde a una política pública permanente. “Entiendo que al subsecretario entrante le interesan las políticas públicas y que su foco estaría eventualmente en evaluar su cumplimiento. Y esta es una política pública permanente ya con una larga historia en Chile”, dijo.

Oberreuter, reconoció sí que es “resorte de la nueva autoridad ver cómo va a manejar un tema así de delicado que tiene que ver con la memoria histórica de la nación, de qué manera se van a posicionar a partir de quiénes son y lo que ellos representan”.

“Lo que sí pueden tener claro es que, más allá de que esto concierne al conjunto, quienes hemos estado históricamente en esto tenemos la experiencia de haber comenzado a dar esta batalla en plena dictadura y que desde luego no tendremos, sin duda alguna, dificultades para hacer presente lo que se esté cumpliendo y lo que no. Lo han dicho las agrupaciones, lo decimos las personas que estamos involucradas históricamente y también las autoridades.

La dirigenta hizo presente que esta política responde a disposiciones de los tiempos de la propia Comisión Rettig y que se otorga la obligación al Estado de dar cumplimiento de la búsqueda de los familiares. “No es una obligación de determinados gobiernos. Lo que ha hecho el Plan de Nacional de Búsqueda es darle coherencia, darle una articulación, un sentido, una manera de operar que ha permitido agilizar notablemente la forma de proceder. En estricto rigor, el Plan Nacional de Búsqueda es solo una parte de una larga carrera por la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos”, indicó.

Sobre cómo el próximo gobierno va a abordar la conmemoración de días clave en materia de derechos humanos, como el 11 de septiembre, Oberreuter dijo que, si bien es hacer “futurología”, “no necesariamente estamos haciendo una proyección fuera de la realidad. Estamos haciéndolo sobre la base de cuáles son las nuevas autoridades y cuáles son sus historias”.

“Un futuro 11 de septiembre es que corresponde a la memoria histórica de esta nación y donde la sociedad civil ha jugado un papel muy importante. Entonces, convoca, por supuesto, a nuevas generaciones y a la sociedad civil. Es muy interesante también, más allá de la preocupación que pueda provocar, hacer una reflexión de cómo puede ser que al cabo de 50 años o algo más, estemos en un proceso regresivo de la naturalidad en la que estamos”, consideró.

Por eso es que calificó lo anterior como un “desafío de reflexión” y agregó que es una afirmación hecha “no sobre la base de los discursos de campaña, sino sobre la base de lo que concretamente la autoridad electa vaya a realizar cuando le toque asumir, efectivamente, el mandato que le ha sido entregado”.

Respecto del debate sobre la posible liberación de los presos por crimenes de lesa humanidad en Punta Peuco, la exautoridad indicó: “Ya no sé el número, quinto, sexto, séptimo proyecto en el mismo sentido. Personalmente, me ha tocado como dirigente y como autoridad participar de en las distintas comisiones en la Cámara de Diputados y en el Senado respecto de estas materias y lo más probable es que tengamos un nuevo periodo en el cual tengamos que estar discutiendo respecto de la ‘liberación’ y consagración de la de la impunidad, liberando a personas que son responsables de graves, aberrantes crímenes contra la humanidad, y que de verdad dan una señal”.